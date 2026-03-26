Kolejne myśliwce dla Polski. Generał Kukuła mówi wprost, jakich maszyn chce wojsko

Program modernizacji polskich sił powietrznych zakłada pozyskanie jeszcze dwóch eskadr samolotów bojowych (32 samoloty). Od kilku lat polskie dowództwo rozważało różne opcje i przeszukiwało rynek. Na temat zakupu nowych samolotów bojowych wypowiedział się szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w wywiadzie dla analityka Krzysztofa Wojczala.

- Rekomendacja Sztabu Generalnego jest bezwzględna ze względu na model walki, jaki planujemy. Interesuje nas samolot tylko 5. generacji lub nowszy. [...] W lipcu będziemy wiedzieli, w jakim stopniu możemy lokować pewne środki po wykorzystaniu pożyczki SAFE i po tym będziemy planować kolejne zakupy. Myślę, że powinno nam zależeć na szybkości, gdyż widzimy, jak wiele państw jest zainteresowanych zwiększeniem lub pozyskaniem floty tych samolotów, a to oznacza, że jeśli później się zdecydujemy na ten zakup, to zwyczajnie długo będziemy musieli na niego czekać - brzmiała odpowiedź generała Wiesława Kukuły.

Nie F-15, nie Eurofighter, ale F-35

W świetle słów generała Kukuły, polskie dowództwo nie chce pozyskiwać kolejnych maszyn 4. generacji. Przypomnijmy, że takie oferował Boeing - F-15EX oraz Leonardo - Eurofighter Typhoon.

Mimo że generał Kukuła nie powiedział wprost, o jakie samoloty może chodzić, jego słowa kierują wybór na F-35. Obecnie to jedyny dostępny dla nas na rynku samolot 5. generacji. Co prawda medialne doniesienia sugerowały, że rozważana wcześniej była oferta koreańskiego producenta KAI w postaci samolotu KF-21. Mimo że czasem w mediach przedstawiany jest jako bezpośredni konkurent dla F-35 i maszyna 5. generacji, to technologicznie projekt ten odstaje od amerykańskiej maszyny np. nie posiadając luku uzbrojenia, specjalnie zaprojektowanego w konstrukcji stealth, co jest charakterystyczne dla samolotu 5. generacji.

Nowy samolot przyszłości dla Polski

Część wypowiedzi o maszynach nowszych sugeruje dalsze plany modernizacyjne. W tym kontekście może chodzić o udział Polski w programie GCAP - międzynarodowego projektu samolotu bojowego 6. generacji. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Kondrat Gołota poinformował niedawno, że rozważane jest przystąpienie Polski do tego programu, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Możliwe, że istnieje realna strategia, aby w przyszłości wdrożyć do polskich sił powietrznych samoloty projektu GCAP, które mogłyby współpracować z posiadanymi już F-35. Niemniej sam projekt jest jeszcze na etapie wczesnego rozwoju z szykowaniem pierwszego prototypu. Jeśli sam nie napotka utrudnień, pierwsze seryjne samoloty programu GCAP mogą wzbić się w powietrze za ponad 10 lat. Stąd chcąc pozyskać w jak najszybszym czasie samoloty, o jakich mówił generał Kukuła, pozostaje F-35.

