Francja wybiera polskiego Pioruna do swojej nowej wyrzutni

Umowa dotyczy zademonstrowania możliwości pocisku Piorun na platformie morskiej Rampart podczas ćwiczeń morskich. Jeśli demonstracja zakończy się sukcesem, Piorun może w przyszłości stać się pełnoprawnym uzbrojeniem na nowej wielozadaniowej wyrzutni, która przewidziana jest dla francuskich okrętów i na eksport.

Umowa ta niejako stanowi ważny krok w pozyskaniu nowego klienta dla pocisków Piorun. Ta Polska broń już zdobyła uznanie w wielu państwach m.in. dzięki jej skuteczności na Ukrainie. Wykorzystywana jest przez tamtejszą armię od początku pełnoskalowej wojny z Rosją, co wielokrotnie opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Piorun został w ostatnich latach sprzedany m.in. do Norwegii, Szwecji, Litwy, Estonii i Belgii. W ostatnich miesiącach w mediach pojawiały się informacje, że polską bronią zainteresowana jest właśnie Francja. Ich zakup dla Paryża mógłby zostać sfinansowany z SAFE.

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Czym jest Piorun i Rampart?

PPZR (Przenośny Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy) Piorun to ręczny zestaw przeciwlotniczy z pociskiem i wyrzutnią, opracowany przez spółki Mesko, CRW Telesystem-Mesko oraz Wojskową Akademię Techniczną. Stanowi głęboką modyfikację wcześniejszych systemów PPZR Grom, opracowanych w latach 90. Może atakować cele powietrzne na dystansie 6,5 kilometrów i pułapie 4. Co jednak ciekawe, system naprowadzania może wykryć i namierzyć cel jeszcze poza zasięgiem rakiety, co pozwala ją wystrzelić wcześniej, przy obliczeniu, że cel wleci w promień rażenia. PPZR Piorun wykorzystuje naprowadzanie na podczerwień z odpowiednią technologią pozwalającą ominąć zakłócenia i środki obronne jak flary.

MPLS Rampart to opracowana przez Naval Group wielozadaniowa wyrzutnia rakiet bardzo krótkiego zasięgu, przeznaczona na okręty z możliwością zastosowania na platformach naziemnych. Głównym założeniem wyrzutni jest możliwość integracji z nią wielu pocisków o różnym przeznaczeniu. Cały system może pomieścić do 1000 kilogramów amunicji. Każda wieża jest wyposażona w cztery moduły startowe, co pozwala na wszechstronną kombinację broni i wabików, dostosowaną do konkretnych zagrożeń i misji.

Nagranie pokazujące testy wyrzutni Rampart:

Polsko-francuska kooperacja na eksport

Modułowość Ramparta i jego przeznaczenie na eksport sprawia, że Francuzi chcą z nim integrować różnego rodzaju zagraniczne systemy uzbrojenia, które zechcieliby klienci na całym świecie. Wybór do tego polskiego Pioruna wydaje się naturalny, ze względu na możliwości i popularność tego systemu. Przy tym taka symbioza może zwiększyć szansę eksportową dla obu państw.

Jak wspomnieliśmy, dla Mesko daje możliwość pozyskania klienta we Francji, którym może być tamtejsza marynarka wojenna. Co więcej, jeśli inne państwa zechcą kupić Ramparta, to są dodatkowe szanse na zaoferowanie im do nich Piorunów. Naval Group zyskuje zaś większe szanse na rynkach państw, które już używają Piorunów.

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