Polskie Apache będą nosić polskie drony? Generał mówi: "bardzo możliwe"

Szef Sztabu Generalnego WP sugeruje polskie drony na Apache'ach

Generał Wiesław Kukuła stwierdził, że według niego jest "bardzo wielka możliwość", aby w przyszłości polskie śmigłowce AH-64E Apache mogły zostać zintegrowane z krajowymi rozwiązaniami bezpilotowymi np. od firmy WB Group. Mogłoby to nie tylko zwiększyć efektywność bojową naszych śmigłowców, ale także zwiększyć korzyści gospodarcze z wyboru amerykańskich maszyn.

Zapewnienia generała Kukuły o możliwości integracji polskich Apache'ów z polskimi powietrznymi systemami bezzałogowymi można odbierać jako pozytywną wiadomość. Niemniej na ten moment jest to pojedyncza opinia czołowego wojskowego, od której daleko do realnych działań. Od zakupu Apache'ów w sierpniu 2024 roku nie ma żadnych informacji, aby prowadzone były działania czy prace w kierunku zintegrowania śmigłowców z polskimi bezzałogowcami jak FlyEye czy Warmate. Czas pokaże, czy opinia generała Kukuły stanie się realnym faktem.

Rozwiń

Apache jako platforma dla latających dronów to nie jest nowy pomysł

Kwestia integracji polskich śmigłowców Apache z krajowymi systemami bezzałogowymi nie jest nowym pomysłem. Wśród ekspertów pojawił się on jeszcze przed oficjalnym kontraktem na zakup Apache'ów przez Polskę. Sami polscy wojskowi podkreślali bowiem, że w planach jest integracja nowych śmigłowców bojowych z bezzałogowcami, choć nie mówiono wprost, czy będą to systemy polskie czy zagraniczne.

- Jeśli mówimy o BSP [Bezzałogowa Platforma Powietrzna - przypis red.] to warto dodać, że Apache posiadają zdolności do współdziałania z tego rodzaju platformami przy wykorzystaniu systemu MUMT-X, który będzie zamontowany na naszych AH-64E. System ten umożliwia współpracę platform załogowych i bezzałogowych w ugrupowaniu, wydawanie poleceń BSP z pokładu śmigłowca oraz przekazywanie do śmigłowca wszystkich informacji, jakie są możliwe do uzyskania z danego BSP, a my chcemy te zdolności wykorzystać w przyszłości - powiedział w wywiadzie na łamach Nowej Techniki Wojskowej nr 1/2025 generał brygady Krzysztof Zwoliński, szef Zarządu Lotnictwa Śmigłowcowego, Zastępca Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Apache to jeden z najdroższych zakupów dla polskiej armii

Umowa na 96 śmigłowców AH-64E Apache dla Polski wraz z pakietem uzbrojenia, pakietem logistycznym i pakietem szkoleniowym została podpisana 13 sierpnia 2024 roku, a jej koszt wyniósł 10 mld dolarów netto (przy tamtejszym kursie dolara ok. 39,7 mld złotych netto). Obok kontraktu podpisano jeszcze trzy umowy offsetowe, mające zapewnić transfer technologii, o łącznej wartości około 1,23 mld złotych netto. Do tej pory w ramach wdrożenia nowych śmigłowców podpisano jeszcze umowę na leasing 8 AH-64D Apache, które służą do szkolenia pilotów o wartości 1,2 mld złotych netto.

Samo wdrożenie śmigłowców AH-64 Apache do Wojska Polskiego na ten moment pochłonęło aż 42,13 mld złotych netto, co stanowi wręcz rekordową sumę jeśli chodzi o modernizację polskiej armii. Potencjalna integracja Apache'ów z polskimi dronami prawdopodobnie musiałaby być przedmiotem kolejnych umów, które wygenerują kolejne koszty.