W skrócie Samoloty F-16 i M-346 polskich sił powietrznych trenowały lądowanie na drodze w Finlandii w ramach przygotowań do działania po wybuchu wojny.

Polskie F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego jako pierwsze w historii Polski lądowały na drogowym odcinku lotniskowym w Tervo podczas ćwiczeń NATO Ramstein Flag 2026.

Ćwiczenia z operowania z drogowych odcinków lotniskowych mają kluczowe znaczenie dla utrzymania gotowości bojowej w razie ataku.

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Wielkie ćwiczenia dla polskich pilotów. F-16 i M-346 operują na drogach publicznych

Jak podaje Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego były pierwszymi w historii Polski, które wylądowały na drogowym odcinku lotniskowym w pobliżu Tervo w Finlandii. Po nich wylądowały tam M-346 z 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Odcinek drogi nr 551 w pobliżu Tervo został specjalnie zaprojektowany tak, aby w razie potrzeby umożliwić obsługę samolotów i jest regularnie używany do przeprowadzania ćwiczeń sił powietrznych Finlandii a od 2023 roku także państw członkowskich NATO.

Polscy piloci w Finlandii biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach NATO Ramstein Flag 2026, które mają miejsce w dniach 8-19 czerwca. Ich celem jest utrzymanie interoperacyjności i wzmocnienie gotowości na odparcie potencjalnego ataku pomiędzy członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na drogowym odcinku lotniskowym w Tervo obok Polaków operowali Hiszpanie w myśliwcach F/A-18 i Amerykanie w myśliwcach F-35.

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Samo Ramstain Flag 2026 to największe tegoroczne ćwiczenia lotnicze w ramach NATO. Bierze w nich udział około 200 samolotów i bezzałogowców z sił powietrznych krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego. Piloci mają wykonywać dziennie do 150 lotów z baz operacyjnych, chociażby w Finlandii, Danii i Norwegii m.in. w rejonie blisko rosyjskich baz okrętów podwodnych na Bałtyku.

Taktyka z Zimnej Wojny dalej potrzebna

Ćwiczenia operacji samolotów bojowych z drogowych odcinków lotniskowych to jedna z najważniejszych form przygotowania sił powietrznych do potencjalnego konfliktu. W obliczu możliwego ataku, bazy lotnicze będą jednym z pierwszych celów, które wróg będzie starał się wyłączyć z działania. Dlatego ważne jest utrzymanie zdolności do operowania ze specjalnych odcinków dróg, które w awaryjnej sytuacji mogą zostać użyte jako prowizoryczne pasy startowe.

W Polsce od 2023 roku po 20 latach przerwy także są prowadzone ćwiczenia z operowania na drogowym odcinku lotniskowym. Ćwiczenia o kryptonimie Route 604 odbywają się pod Wielbarkiem. Brały w nich udział samoloty F-16, MiG-29 i Su-22 z polskich sił powietrznych oraz Eurofighter Typhoon lotnictwa włoskiego. De facto wszystkie myśliwce zachodniej konstrukcji są przystosowane do operowania z drogowych odcinków lotniczych, gdyż była to taktyka szczególnie istotna podczas Zimnej Wojny. Przeniesione zostało to na projekty samolotów, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

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