Wielkie manewry NATO w Europie. Polacy obecni

Piloci 3 Eskadry Lotniczej biorą aktualnie udział w międzynarodowych ćwiczeniach Cobra Warrior 26-1. Razem z pilotami i maszynami z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Stanów Zjednoczonych od 16 do 27 marca bedą ćwiczyć operacje w wysokiej intensywności działań.

Cobra Warrior to jedne z największych ćwiczeń lotniczych NATO. Podczas nich samoloty sojuszu bazują w Wielkiej Brytanii m.in. w bazie RAF Waddington. Obok polskich F-16 w Cobra Warrior 26-1 biorą udział takie maszyny jak Eurofighter Typhoon czy A400 Atlas.

Gdy dla pilotów te ćwiczenia to okazja do podnoszenia zdolności bojowych i umocnienie siły sojuszu, dla spotterów to idealna okazja do zrobienia niezwykłych zdjęć. Ćwiczenia Cobra Warrior odbywają się na dużym terenie Wielkiej Brytanii, a przeloty mają miejsce na znanych trasach, więc łatwo wyłapać samoloty wojskowe na naprawdę niskich wysokościach. Stąd w najbliższym czasie należy się spodziewać w internecie wielu niesamowitych zdjęć i filmów polskich F-16 w Wielkiej Brytanii.

Polska na ćwiczeniach Cobra Warrior

Polska posiada 47 samolotów wielozadaniowych F-16, w tym 35 jednomiejscowych F-16C Block 52+ i 12 dwumiejscowych F-16D Block 52+. To obecnie najważniejsze operacyjne maszyny bojowe polskich sił powietrznych, które od momentu eksploatowania w 2006 roku, wprowadziły zachodnie standardy działania w polskich Siłach Powietrznych. Cała flota polskich F-16 ma przejść w najbliższych latach modernizacje do najnowszego standardu Block 70, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Na ćwiczeniach Cobra Warrior regularnie pojawiają się polscy lotnicy z 3. Eskadry Lotniczej. To symboliczne wydarzenia, gdyż tradycja tej jednostki jest związana z Dywizjonem 302, jedną z najsławniejszych jednostek polskich pilotów, biorących udział w Bitwie o Anglię.

3. Eskadra Lotnictwa Taktycznego przejęła na swoje odznaczenie symbol kruka, od dawnego Dywizjonu 302. Powszechnie pilotów i samoloty 3. Eskadry nazywa się RAV3NS od angielskiego Ravens - kruki.

