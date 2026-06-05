Polskie myśliwce F-16 oraz samoloty szkolno-treningowe M-346 Bielik dotarły do Finlandii, gdzie w najbliższych dniach będą uczestniczyć w jednych z największych tegorocznych ćwiczeń lotniczych NATO. Wraz z maszynami na północ Europy przybyli także piloci oraz personel techniczny odpowiedzialny za ich obsługę. Manewry pod nazwą Ramstein Flag 2026 mają sprawdzić gotowość sojuszników do wspólnego działania w sytuacji zagrożenia.

Polskie F-16 i Bieliki na ćwiczeniach NATO w Finlandii

Ćwiczenia Ramstein Flag 2026 odbędą się od 8 do 19 czerwca. Wezmą w nich udział siły powietrzne z 18 państw NATO, które będą dysponowały łącznie 150 statkami powietrznymi. To nie tylko myśliwce, ale również inne maszyny wykorzystywane do prowadzenia operacji lotniczych.

Jak poinformował oficer prasowy 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu kpt. Łukasz Hećman, głównym celem przedsięwzięcia jest przygotowanie państw Sojuszu do wspólnej obrony na wypadek kryzysu. Działania będą prowadzone na ogromnym obszarze rozciągającym się od Skandynawii aż po Hiszpanię. Polski kontyngent skoncentruje się jednak na północnym kierunku działań.

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Baza Tikkakoski stanie się domem polskiego kontyngentu

Polską grupą dowodzi ppłk pil. Krzysztof Poręba. W skład kontyngentu weszły dwie jednostki wojskowe. 31. Baza Lotnictwa Taktycznego z Poznania wysłała do Finlandii myśliwce F-16, natomiast 41. Baza Lotnictwa Szkolnego z Dęblina skierowała samoloty M-346 Bielik. Polacy stacjonują obecnie w fińskiej bazie Tikkakoski, gdzie operują również hiszpańskie myśliwce EF-18 Hornet.

Polskie samoloty szkolno-treningowe M-346 Bielik Gerard/Reporter East News

- Przez najbliższe dni będziemy latać w ramach połączonych operacji powietrznych COMAO. Scenariusze tych misji wynikają wprost z założeń kolektywnej obrony. Dla nas to okazja, żeby w realnym działaniu zgrać procedury z innymi państwami NATO i sprawdzić naszą interoperacyjność - mówił ppłk pil. Krzysztof Poręba.

Logistyczne wyzwanie przed startem ćwiczeń

Przerzut samolotów, sprzętu i personelu do Finlandii wymagał wcześniejszych przygotowań. Jak podkreślono w komunikacie, transport specjalistycznego wyposażenia oraz personelu technicznego został dokładnie zaplanowany jeszcze przed rozpoczęciem operacji.

- Loty nad Skandynawią poprzedziła operacja logistyczna w kraju. Przerzut personelu technicznego i ton specjalistycznego wyposażenia wymagał dokładnego zaplanowania. Cały polski sprzęt i ludzie dotarli do Finlandii bezpiecznie i na czas, osiągając pełną gotowość przed startem fazy lotnej - przekazano.

Ćwiczenia organizowane przez NATO odbywają się regularnie w różnych państwach członkowskich. Ich celem jest doskonalenie współpracy pomiędzy armiami sojuszników oraz sprawdzanie zdolności do prowadzenia wspólnych działań w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państw NATO.

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