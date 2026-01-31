Polska armia zaciera ręce. Dostanie technologie jakiej nie ma nikt w NATO

Amerykańska firma Raytheon zdradziła, że otrzymała od rządu Stanów Zjednoczonych kontrakt na dostawy siedmiu wielospektralnych zasobników rozpoznawczych MS-110. Umowa o wartości około 197 mln dolarów obejmuje produkcję, integracje ze statkami powietrznymi oraz wsparcie inżynieryjne dla Sił Powietrznych Polski. Zdradza to nasz kraj jako nowego użytkownika tych zaawansowanych systemów. Prace mają zostać zakończone w sierpniu 2031 roku.

Dzięki temu polska armia będzie pierwszą w całym NATO, która wprowadzi na swoje wyposażenie MS-110. To nowa konstrukcja zasobników rozpoznawczych, która do wykrywania celów wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe.

Polskie F-16 wykryją teraz każdy cel

Raytheon nie zdradził, z jakimi polskimi maszynami mają zostać zintegrowane zasobniki MS-110. Firma na swojej stronie informuje, że obecnie te systemy mogą być używane na m.in. myśliwcach F-16, F/A-18, F-15 czy Gripen. Z wymienionych samolotów Polska w swoim arsenale posiada F-16 i najprawdopodobniej to właśnie one otrzymają MS-110. Nasze myśliwce przejdą w najbliższym czasie modernizację, dającą im nowe zdolności, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

Na zintegrowanie MS-110 z polskimi F-16 wskazuje też fakt, że nasze "Jastrzębie" już mają na wyposażeniu zasobniki rozpoznawania obrazowego podobnej konstrukcji w starszej wersji - DB-110. Raytheon informuje na swojej stronie, że klienci którzy już posiadają DB-110, mogą dokonać ulepszenia na MS-110, która wprowadza wymianę kluczowych elementów optycznych i radioelektronicznych.

Polski F-16 Photo by STRINGER / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP AFP

Dlaczego wojsko wybrało MS-110?

MS-110 to wielospektralny system rozpoznania powietrznego nowej generacji, zaprojektowany do zbierania obrazów z dużych odległości i rozległych obszarów zarówno w dzień, jak i w nocy. Według firmy Raytheon jest to obecnie jedyny tak zaawansowany zasobnik rozpoznawczy amerykańskiej produkcji, który jest dostępny dla klientów zagranicznych. Zapewnia znaczną przewagę wywiadowczą nad starszymi systemami dzięki możliwości dostarczania obrazów o wysokiej rozdzielczości w wielu pasmach widzialnym i podczerwonym.

Obrazowanie wielospektralne to technologia, która rejestruje dane z czujników jednocześnie w trzech lub więcej odrębnych "pasmach" widma elektromagnetycznego. Podczas gdy tradycyjne systemy rozpoznawcze często opierają się na obrazowaniu jednopasmowym (takim jak standardowe światło widzialne lub podczerwień termiczna), MS-110 obrazuje tę samą scenę w kilku długościach fal, w tym niewidocznych dla ludzkiego oka, takich jak bliska czy średnia podczerwień.

Poszczególne pasma są nakładane na siebie w celu utworzenia złożonego obrazu. Pozwala to pilotom na rozróżnienie subtelnych cech celu, jak odróżnienie siatki maskującej od naturalnej roślinności lub identyfikacja określonych właściwości materiałowych obiektu. Stąd MS-110 może pozwolić polskim F-16 na wykrywanie ukrytych celów, zwiększając efektywność ataku.

