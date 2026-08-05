Polscy żołnierze strzelają z Leopardów na Łotwie

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych pokazało udział polskich czołgów Leopard 2PL PKW Łotwa w Ādaži pod Rygą. To element prezencji NATO w państwach bałtyckich, mający odstraszać potencjalną agresję Rosji. Polski kontyngent działa w ramach brygady NATO Multinational Brigade Latvia, która w tym roku osiągnęła gotowość bojową. Z około 4 tys. żołnierzy całej brygady 200 to Polacy, a obok nich stacjonują w niej m.in. Kanadyjczycy, Albańczycy, Włosi, Czesi, Słowacy, Duńczycy, Szwedzi i Hiszpanie.

Polacy wystawiają swój kontyngent na Łotwie od 2017 roku. Od czerwca 2024 roku wartę tam pełni 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej. Wcześniej czołgami, które polska armia wystawiała w ramach kontyngentu były PT-91 Twardy, jednak od listopada 2024 wykorzystują najnowsze Leopardy 2PL. Zmiana ta to nie tylko pokaz modernizacji polskiej armii, ale też realne zwiększenie kompatybilności PKW Łotwa z sojuszniczymi jednostkami pancernymi, które też użytkują Leopardy.

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Ile czołgów Leopard 2PL posiada Wojsko Polskie?

Leopard 2PL ma na celu utrzymanie użyteczności czołgów Leopard 2A4 w Wojsku Polskim, których konstrukcja sięga lat 80. Modernizacja prowadzona jest przez gliwickie zakłady Bumar-Łabędy we współpracy z niemieckim Rheinmetall Landsystems, który produkuje części zamienne i technologię mającą modernizować czołgi. Według informacji Agencji Uzbrojenia ze stycznia 2026 w wojsku polskim jest już 100 Leopardów 2PL/M1.

Program mający zmodernizować Leopardy 2A4 Wojska Polskiego zaczął się już w 2015 roku, gdy Inspektorat Uzbrojenia (dziś Agencja Uzbrojenia) podpisał umowę opiewającą na 2,4 mld złotych z Polską Grupą Zbrojeniową i Zakładami Bumar-Łabędy. W ramach licznych aneksów ustalono, że ulepszenia obejmą całą flotę Leopardów 2A4. Po przekazaniu Ukrainie 14 tych czołgów z naszych magazynów program obejmuje 128 maszyn. Obecnie jego całkowity koszt wynosi 4,18 mld złotych i zakończyć ma się w 2027 roku, sześć lat po planowanym pierwotnym terminie.

Leopard 2PL i Leopard 2PLM1

Podstawowo wersja Leopard 2PL z Leoparda 2A4 zachował armatę 120 mm, jednak według planów ma zostać dostosowana do wystrzeliwania pocisku programowalnego DM11, służącego do niszczenia celów nieopancerzonych, oraz pocisków podkalibrowych DM53 i DM63A1. Ten ostatni to jeden z najnowszych pocisków przeciwpancernych niemieckiej produkcji, mogący sprostać współcześnie zmodernizowanym czołgom rosyjskim. Leopard 2PL wprowadza elektryczny napęd i stabilizację wieży w miejsce starych hydraulicznych systemów.

Leopard 2PL otrzymał na wieży kompozytowy pancerz Advanced Modular Armor Protection (AMAP), który nadaje mu innego wyglądu względem wersji 2A4. Pancerz wykorzystuje nowe materiały nanoceramiczne oraz nowoczesne stopy tytanu i stali. Modernizacja wprowadziła też specjalne wkładki, chroniące załogę przed odpryskami w przypadku przebicia.

Leopard 2PL podczas ćwiczeń Dragon-24. Jackie Faye Burton Wikimedia Commons

Kolejnym elementem wyróżniającym Leopardy 2PL są kamery termowizyjne KLW-1 Asteria III generacji w celownikach dowódcy i działonowego, zapewniających lepszą widoczność w dzień i w nocy. Sam dowódca posiada także panoramiczną kamerę obserwacyjną PERI R17A3L4 CP.

Leopard 2PLM1 to swoista ewolucja wersji 2PL, która powstała na bazie doświadczeń pierwszych zmodernizowanych czołgów. Wprowadza m.in. system "cold start", czyli uruchomienie silnika bez restartu urządzeń elektronicznych czy automatyczny zestaw gaszenia pożarów w pomocniczej jednostce zasilającej, Dodatkowe gniazdo ładowania akumulatorów czy aktywne chłodzenie przedziału elektroniki Docelowo wszystkie Leopardy 2PL mają zostać podniesione do standardu M1.