Nowe umowy przywracają pancerną potęgę Gliwic

Dwie nowe umowy stanowią kontynuację wysiłków w polonizacji czołgów K2, jednego z najważniejszych procesów modernizacji polskiej armii. Jak podaje portal Defence24 pierwsza umowa licencyjna została podpisana między Hyundai Rotem, producentem czołgów K2, a Polską Grupą Zbrojeniową na serwis, remonty, naprawy i modernizację maszyn. Natomiast druga umowa sublicencyjna została zawarta między Agencją Uzbrojenia a Zakładami Mechanicznymi Bumar-Łabędy w Gliwicach i obejmuje uprawnienia m.in. do obsługi i napraw.

Dwie umowy licencyjne stanowią ważne uzupełnienie do już pozyskanych kompetencji przez Zakłady Bumar-Łabędy i PGZ. Przypomnijmy, że 28 października pomiędzy Hyundai Rotem, Polską Grupą Zbrojeniową oraz Zakładami Bumar-Łabędy podpisano umowę dotyczącą transferu technologii produkcji. Zakłady W Gliwicach otrzymają specjalistyczne wyposażenie oraz narzędzia, które są niezbędne do uruchomienia montażu końcowego czołgów podstawowych serii K2 i pochodnych wozów.

Dodatkowo transfer technologii już ma obejmować wytwarzanie w polskich zakładach części elementów czołgów K2 m.in. produkcję struktur wieży i kadłuba. Zakres tej produkcji jest dalej ustalany, łącznie z wpięciem w niego innych polskich producentów, co ma być przedmiotem kolejnych kontraktów.

Centrum polonizacji czołgów K2 są Zakłady Bumar-Łabędy. Tym samym Gliwice po prawie 20 latach znów zaczną tworzyć nowe czołgi. Przy tym stają się swoistym hubem koreańskich maszyn w całej Europie, gdzie rośnie zainteresowanie K2 m.in. na Słowacji oraz w Rumunii.

Co potrafi K2, nowy czołg polskiej armii

Przypomnijmy, że Polska wybrała K2 jako nowy typ czołgów podstawowych swojej armii w 2022 roku, po potrzebie szybkiego przezbrojenia i uzupełnienia pustek po przekazaniu ogromnego wsparcia Ukrainie. 27 lipca tamtego roku ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał pierwszą umowę wykonawczą na dostawy 180 czołgów K2GF dla naszej armii. Pierwsze z nich trafiły do 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej jeszcze w grudniu 2022, o czym pisał na łamach interii GeekWeek Filip Mielczarek.

Czołgi K2GF mają trzyosobową załogę, 10,8 m długości, 3,6 m szerokości i 2,4 m wysokości. Jako napęd wykorzystują silnik wysokoprężny HD Hyundai Infracore DV27K o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów. Przy masie maksymalnej ok. 55 ton osiągają prędkość do 65 km/h na drodze i 50 km/h w terenie, mogąc jechać maksymalnie na odległość do 450 km. Ich uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa Hyundai WIA CN08 120 mm o długości 55 kalibrów.

Czołg K2GF w służbie 16. Dywizji Zmechanizowanej @16Dywizja materiał zewnętrzny

Nadchodzi K2PL. Jedyny taki czołg na świecie

28 sierpnia bieżącego roku podpisana została druga umowa wykonawcza na czołgi K2, która dotyczyła m.in. planów produkcji w Polsce. Na jej podstawie zakupiono kolejnych 180 K2, z czego 116 w wersji GF a 64 w zmodernizowanej wersji K2PL. 61 K2PL ma zostać zmontowanych właśnie w Gliwicach. K2PL będzie posiadał generalną charakterystykę K2GF, jednak z ważnymi modyfikacjami, skrojonymi pod wymogi Wojska Polskiego. Jednym z najważniejszych będzie aktywny system ochrony oraz zagłuszacz dronów. Czołgi K2PL mają zostać dostarczone do 2030 roku. Warto dodać, że w Polsce ma postać także 81 wozów towarzyszących na bazie czołgów K2 (31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych i 25 mostów towarzyszących). Istotne jest, że spodziewane są kolejne umowy na czołgi K2PL, które będą powstawać w Polsce, przede wszystkim dla naszej armii.

Kiedy atakuje cię własne ciało. Toczeń i inne choroby autoimmunologiczne © 2025 Associated Press