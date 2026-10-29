W skrócie W szwedzkiej stoczni Saab Kockums rozpoczęła się budowa pierwszego z trzech okrętów podwodnych typu A26, które trafią do Marynarki Wojennej RP w ramach programu Orka.

Kontrakt o wartości ponad 18 mld zł zakłada dostawy okrętów w latach 2031-2038, a polscy marynarze przechodzą obecnie szkolenia na szwedzkiej jednostce typu A17.

Umowa obejmuje również inwestycje szwedzkiego przemysłu w Polsce, ulokowanie linii produkcyjnych w kraju oraz zakup okrętu ratowniczego dla szwedzkiej marynarki.

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Ruszyła budowa pierwszych polskich okrętów podwodnych A26

W szwedzkiej stoczni Saab Kockums w Karlskronie ruszyły prace nad budową pierwszego z trzech okrętów podwodnych typu A26 dla Marynarki Wojennej RP. Konstrukcja powstaje w ramach programu Orka, którego symboliczna i formalna realizacja nastąpiła po podpisaniu umowy między rządami Polski i Szwecji 29 czerwca 2026 r. w Gdyni. Przedsięwzięcie to efekt decyzji Rady Ministrów z 28 listopada 2025 r., kiedy zaakceptowano rekomendacje zespołu analizującego oferty rynkowe i uznano propozycję Królestwa Szwecji za jedyną spełniającą w pełni wymagania polskiego wojska.

Aktualnie w Karlskronie trwa spajanie specjalnego, opatentowanego stopu metalu, z którego powstaje kadłub nowej jednostki. Na blachach wypalono już oficjalny numer, tym niemniej okręt nie ma jeszcze nadanej nazwy. Postęp prac oznacza przełom w programie Orka, który przez 30 lat nie potrafił doczekać się swojego finału.

"Dzisiaj wszem i wobec można ogłosić, że budowa pierwszego okrętu podwodnego się rozpoczęła. Materiały są gromadzone, stopy są spajane, numer został nadany. Stocznia jest przygotowana, więc krok po kroku okręt zostanie wybudowany. To wielka sprawa dla całej Marynarki Wojennej" - przekazał wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, cytowany przez portal Defence24.

Wartość kontraktu opiewa na ponad 18 mld zł. To jeden z największych zakupów uzbrojenia w historii naszego kraju. Wybrane okręty A26 to jednostki piątej generacji zaprojektowane specjalnie z myślą o operowaniu na płytkich wodach Morza Bałtyckiego. Zostaną wyposażone m.in. w cichy napęd elektryczny dostarczony przez francuską firmę Jeumont Electric. Założenia obejmują realizację zadań na rzecz Marynarki Wojennej i wojsk specjalnych, operowanie rojami dronów sterowanych z pokładu, a także wspieranie zarządzania infrastrukturą bezpieczeństwa na Bałtyku.

Warunki polsko-szwedzkiego kontraktu

Przedsięwzięcie obejmuje także szerokie inwestycje szwedzkiego przemysłu w polską gospodarkę oraz sektor zbrojeniowy. Istotną częścią porozumienia jest ulokowanie linii produkcyjnych w Polsce, do czego dojdzie przy bezpośrednim udziale polskich stoczni i firm, na czele ze spółką Saab. Porozumienie przewiduje dodatkowo zakup okrętu ratowniczego "Ratownik" dla Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji.

"Program Orka przez 30 lat nie miał swojego finału. Doczekał się go za czasów naszych rządów. Gdyby nie determinacja, zgoda i współpraca na rzecz bezpieczeństwa pod przewodnictwem pana premiera Tuska, byłoby to niemożliwe. Zabezpieczenie finansowania i zorganizowanie całego procesu wymagało ogromnego wysiłku. Wielu ministrów obrony, premierów i prezydentów wcześniej to obiecywało. Dzisiaj to staje się naszym udziałem. To powód do wielkiej wdzięczności wobec wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że Polska pozyskuje - na mocy podpisanej przed chwilą umowy - trzy okręty podwodne typu A26 piątej generacji" - zaznaczył wcześniej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

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Samo przekazanie pierwszej nowo wybudowanej jednostki do służby w Polsce przewidziano na 2031-2032 r. Do tego momentu marynarze będą przechodzić kompleksowe szkolenia z wykorzystaniem tymczasowego rozwiązania technicznego. Takie podejście ma zagwarantować pełną gotowość bojową załóg w momencie dostarczenia docelowych okrętów A26. Ostatni z trzech okrętów ma być dostarczony w 2038 r.

"Dochodzą inwestycje w polskim przemyśle zbrojeniowym oraz zakup okrętu ratowniczego 'Ratownik' dla Marynarki Wojennej Królestwa Szwecji. Oprócz tego będą realizowane inwestycje w Polsce przez szwedzkie firmy, na czele z Saabem. Ulokowanie linii produkcyjnych w Polsce to pierwsza tego typu umowa, zawarta na podstawie decyzji rządowych, a następnie negocjacji pomiędzy spółkami przemysłu obronnego. Jestem bardzo dumny i wdzięczny wszystkim, którzy doprowadzili do tego momentu" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Szwedzka oferta okazała się bezkonkurencyjna w procesie oceny, bowiem jako jedyna spełniła wymagania stawiane przez polskie wojsko. Wspólne działania z partnerami zagranicznymi stanowią podwaliny nowej architektury bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.

Polscy podwodniacy przechodzą intensywne szkolenie w Szwecji

W Karlskronie od 1 października trwa intensywne szkolenie kilkudziesięciu polskich podwodniaków. Żołnierze Marynarki Wojennej RP ćwiczą na okręcie HMS Södermanland typu A17, który stanowi tzw. gap filler, czyli jednostkę bliźniaczą i konstrukcyjnie tożsamą z zamawianymi okrętami. Pod koniec 2027 r. jednostka ma przejść pod polską banderę, zastępując wysłużony okręt ORP Orzeł pochodzący z 1986 r.

Proces przygotowania kadry zaplanowano na kilkanaście miesięcy, co wymusiło zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych dla wyjeżdżających żołnierzy. Dostali oni możliwość przeprowadzki do Szwecji razem z rodziną (małżonkami i dziećmi). Organizacją codziennego życia, w tym miejsc w tamtejszych przedszkolach i szkołach, zajmuje się wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Oparte na podobnych zasadach wsparcie stosowane jest w odniesieniu do polskich pilotów myśliwców F-35, odbywających wielomiesięczne szkolenia w Stanach Zjednoczonych. Całkowity koszt przedsięwzięć edukacyjnych i treningowych wynosi dziesiątki milionów dolarów.



