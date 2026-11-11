Ponad 100 wyrzutni i laser 100 kW. Francuzi pokazali okręt przyszłości

W skrócie Francuska firma Naval Group zaprezentowała projekt okrętu SCX 26, który wyposażono w ponad 100 wyrzutni rakietowych oraz zaawansowany laser o mocy 100 kW.

Na rufie jednostki znajduje się przestrzeń zadaniowa umożliwiająca przechowywanie i serwisowanie dronów oraz obsługę śmigłowców w ramach nowoczesnych misji.

Okręt o wyporności 8000 ton będzie wspierany przez sztuczną inteligencję i zaawansowane radary, przy czym o kluczowych decyzjach nadal zdecyduje 150-osobowa załoga.

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Współczesna wojna na morzu coraz mniej przypomina starcia wielkich okrętów, jakie znamy z przeszłości. Do gry wchodzą drony, pociski hipersoniczne, cyberataki i zaawansowane systemy elektroniczne. Francuska firma Naval Group postanowiła pokazać, jak może wyglądać jednostka przygotowana na takie zagrożenia. Jej koncepcja SCX 26 ma łączyć ogromną siłę ognia z rozwiązaniami, które pozwolą szybko dostosować okręt do zmieniających się warunków.

SCX 26. Okręt wojenny z ponad 100 pociskami

Projekt robi wrażenie już samymi rozmiarami. SCX 26 ma mieć 170 metrów długości i wyporność około 8000 ton. Według założeń będzie mógł rozwijać prędkość 30 węzłów ( około 56 km/h) a jego zasięg przekroczy 8000 mil morskich.

Największe wrażenie robi uzbrojenie. Konstruktorzy przewidzieli ponad 100 wyrzutni pionowych, z których można odpalać różne rodzaje pocisków. Do tego dochodzi działo elektromagnetyczne, zdolne do prowadzenia szybkiego ognia. Bliską ochronę zapewnią dwa modułowe systemy wyrzutni Rampart oraz laser o mocy 100 kW. Okręt otrzyma również zdalnie sterowane uzbrojenie artyleryjskie i amunicję kierowaną.

Drony, lasery i wykrywanie zagrożeń

SCX 26 nie ma być wyłącznie pływającą platformą do przenoszenia i wystrzeliwania rakiet. Ważną częścią projektu jest przestrzeń zadaniowa na rufie. Znajdzie się tam miejsce do przechowywania, obsługi, naprawy i przygotowywania dronów do kolejnych misji. Dzięki specjalnym systemom podnoszenia i dużej windzie okręt będzie mógł także obsługiwać śmigłowce.

Na pokładzie znajdą się zaawansowane radary, w tym radar UHF przeznaczony do wykrywania zagrożeń związanych z pociskami balistycznymi. Uzupełni je rozbudowany zestaw sonarów, pomagający wykrywać okręty podwodne, oraz systemy walki elektronicznej.

Załoga nadal będzie podejmować decyzje

Naval Group zakłada, że jednostka będzie potrzebowała około 150 marynarzy. Dodatkowe 100 miejsc przewidziano dla starszych oficerów i specjalistów. Automatyzacja i sztuczna inteligencja mają ułatwiać pracę załogi, ale nie zastąpią ludzi w podejmowaniu najważniejszych decyzji.

Ale zaznaczmy jeszcze raz, SCX 26 to na razie koncepcja, nie zapowiedź budowy konkretnego okrętu. Naval Group traktuje projekt jako sposób na sprawdzenie nowych rozwiązań i pokazanie, w jakim kierunku może rozwijać się flota. To też pewna próba odejścia od myślenia o pojedynczym okręcie jako samodzielnej sile. W przyszłych konfliktach ma współpracować z innymi jednostkami, samolotami i całymi rojami dronów.

Źródło: Naval Group



