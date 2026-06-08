MUGEM wejdzie do służby już w pierwszej połowie przyszłej dekady. To nowy lotniskowiec Turcji

Podczas konferencji Combined Naval Event 2026 turecki kontradmirał Hakana Ucara zdradził harmonogram dostawy pierwszego tureckiego lotniskowca. Potwierdził, że okręt ma wejść do służby w 2032 roku. Przewiduje się, że zostanie zwodowany został w latach 2027-2028.

Prace nad MUGEM (Milli Uçak Gemisi, pol. Narodowy Lotniskowiec) rozpoczęły się w 2023 roku we współpracy z hiszpańską stocznią Navantia, a już rok później projekt został pokazany publicznie. Stanowi konstrukcję biura projektowego stoczni w Stambule. Rozmiarowo będzie okrętem średniej wielkości, zbliżonym m.in. do brytyjskiego lotniskowca Queen Elizabeth, stanowiąc największą jednostkę w tureckiej flocie.

Wizualizacja lotniskowca MUGEM materiał zewnętrzny

Okręt marynarki przyszłości

Jak podaje portal Naval News, MUGEM początkowo ma posiadać standardową rampę, jednak w przyszłości ma na nim zostać umieszczona katapulta startowa. Docelowo ma mieścić 52 statków powietrznych, załogowych i bezzałogowych, z których 20 ma znajdować się na pokładzie. Wśród możliwych maszyn bazujących na MUGEM mogą być m.in. drony Bayraktar TB3 i Bayraktar Kizilelma lub lekkie samoloty bojowe TAI Hürjet.

Co ciekawe najnowsze informacje nt. lotniskowca MUGEM wskazują na zmiany w jego konstrukcji. Dotychczas Turcy wskazywali, że będzie posiadał załogę 800 osób, jednak na Combined Naval Event 2026 informowali już o załodze 2500 marynarzy.

Parametry taktyczno-techniczne lotniskowca MUGEM:

Długość: 285 m

Szerokość: 72 m

Zanurzenie: 10,1 m

Wyporność: 60000 ton

Napęd: System COGAG z czterema turbinami gazowymi LM2500

Prędkość maksymalna/rejsowa: ponad 25 węzłów

Zasięg: 10 000 mil morskich przy prędkości rejsowej

Nowa potęga morska Europy

Obok lotniskowca MUGEM Turcja opracowuje jeszcze dwa rodzaje nowoczesnych okrętów wojennych - okręt podwodny MİLDEN oraz niszczyciel TF-2000. Te jednostki też mają wejść do służby w latach 30., tworząc z Marynarki Wojennej Turcji prawdziwą potęgę morską. Założeniem Turcji jest możliwość rywalizowania na Morzu Śródziemnym oraz utrzymanie przewagi nad Flotą Czarnomorską Federacji Rosyjskiej.

Nowe projekty mają nie tylko zapewnić nowe zdolności operacyjne na morzu, ale też pokazać siłę tureckiej zbrojeniówki i przemysłu stoczniowego. Szczególnie widać to w projekcie lotniskowca, który sam w sobie jest wielkim wyzwaniem. Biorąc jednak możliwości krajowego przemysłu zbrojeniowego Turcji, nie jest to wcale poza zasięgiem. W tym kraju już opracowuje się niezwykle zaawansowane konstrukcje zbrojeniowe m.in. mające rywalizować na rynku samolotów bojowych stealth. To też pokazuje, jak cenny jest rozwój własnych zdolności produkcji uzbrojenia, pozwalający uniezależnić się w dużej części od zagranicznych dostaw.

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