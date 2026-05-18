Ćwiczenia Aurora-26. Szwedzi pokazali zdjęcia potężnej floty kutrów desantowych

Na przełomie kwietnia i maja w Szwecji odbyły się ćwiczenia wojskowe Aurora-26. Wzięło w nich udział 18 tys. żołnierzy, którzy szkolili się z operacji defensywnych nie tylko w ramach struktury obrony Szwecji, ale i całego NATO.

W ćwiczeniach Szwedzi trenowali operacje z wykorzystaniem szybkich i zwinnych kutrów desantowo-szturmowych CB90. W warunkach wojny szwedzka taktyka zakłada wykorzystanie tych łodzi do misji patrolowania portów i terenów przybrzeżnych, zbierania danych wywiadowczych, wsparcia ogniowego oraz możliwych desantów np. za plecami nacierających oddziałów wroga.

Szwedzka Marynarka Wojenna pokazała zdjęcia, jak wygląda zgrupowanie takich szybkich kutrów na ćwiczeniach, chwaląc się zdolnościami swoich żołnierzy.

CB90. Szybki kuter szturmowo-desantowy

CB90 to to szybki wojskowy kuter desantowo-szturmowy, opracowany w latach 90. przez szwedzkiego producenta łodzi Dockstavarvet, należącego do koncernu Saab. Został zaprojektowany z myślą o szybkich operacjach w pobliżu wybrzeży oraz grup operacyjnych okrętów nawodnych w różnych warunkach pogodowych.

Kuter ma długość 14,9 m, maksymalną szerokość 3,85 m oraz wyporność 18 ton. Może pomieścić aż 21 w pełni uzbrojonych żołnierzy i przewieźć do 4,5 tony ładunku. Napędzany jest przez dwa silniki wysokoprężne Scania DSI14 V8 Diesel o mocy 600 kW i dwa pędniki wodnoodrzutowe Kamewa FF. Na wodach przybrzeżnych CB90 jest w stanie rozpędzić się do prędkości 74 km/h. Kuter uzbrojony jest w trzy karabiny maszynowe Browning M2HB oraz obrotową wieżyczkę, na której można zamontować kolejny karabin lub granatnik 40 mm. Opcjonalnym uzbrojeniem są jeszcze wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych RBS17 oraz cztery miny morskie lub sześć bomb głębinowych. Szwedzka marynarka wykorzystuje też specjalne wersje CB90, wyposażone w system dowodzenia i kierowania na poziomie batalionu lub kompanii.

Kuter CB90 szwedzkiej piechoty morskiej 1st Lt. Paul Ortiz Wikimedia Commons

Polskie siły specjalne też używają kutrów CB90

Marynarka wojenna Szwecji posiada ponad 100 kutrów CB90. Stanowią ważne uzbrojenie, którego zadaniem będzie obrona wybrzeża za pomocą szybkich i skoncentrowanych operacji. CB90 znajduje się także m.in. na wyposażeniu szwedzkiej policji oraz straży wybrzeżnej, marynarki wojennej Norwegii oraz Jednostki Wojskowej "Formoza", będącej częścią polskich sił specjalnych. Co ciekawe o tym, że polscy komandosi wykorzystują kutry CB90 dowiedzieliśmy się pod koniec kwietnia, gdy po raz pierwszy zaprezentowano je na ćwiczeniach w Ustce.

