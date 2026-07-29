Rafineria Antipinsky Oil, położona około 1900 kilometrów od granicy z Ukrainą, została zaatakowana 25 lipca. Skutki uderzenia przeanalizowali eksperci projektu Exilenova+, którzy na podstawie zdjęć satelitarnych ocenili skalę zniszczeń. Co ciekawe, zdaniem analityków atak został przeprowadzony w dwóch falach i był wymierzony przede wszystkim w instalacje odpowiedzialne za produkcję gotowych paliw, a nie sam proces przerobu ropy.

Celem nie była główna instalacja

Pierwszy dron trafił w instalację głębokiego oczyszczania oleju napędowego, to właśnie tam paliwo jest odsiarczane i uzyskuje parametry wymagane do sprzedaży. Uszkodzona została również instalacja produkująca benzyny wysokooktanowe. Drugi bezzałogowiec miał zaś uderzyć najprawdopodobniej w instalację EŁOU-AT-3, ale nie osiągnął wyznaczonego celu i trafił w park zbiorników paliwowych, gdzie wybuchł pożar - ogień zniszczył co najmniej jeden zbiornik.

Rozwiń

Dlaczego rafineria mogła stanąć?

Eksperci zwracają uwagę, że nawet jeśli główna instalacja do wstępnego przerobu ropy pozostała nienaruszona, zakład nie jest w stanie normalnie funkcjonować bez jednostek odpowiedzialnych za dalsze oczyszczanie i uszlachetnianie paliw. To one umożliwiają produkcję niskosiarkowego oleju napędowego i benzyn spełniających normy jakościowe. Ich wyłączenie oznacza, że rafineria nie może wytwarzać swoich najważniejszych produktów, co - według autorów analizy - najprawdopodobniej doprowadziło do zatrzymania całego zakładu.

Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że obecnie rafineria wstrzymała pracę

Rafineria w Tiumeniu należy do największych zakładów głębokiego przerobu ropy w rosyjskim Uralskim Okręgu Federalnym. Może przetwarzać ponad 9 mln ton ropy rocznie, a stopień przerobu sięga około 98 proc. Zakład produkuje przede wszystkim olej napędowy, benzyny AI-92 i AI-95, gaz LPG, koks naftowy oraz siarkę.

Atak wpisuje się w serię ukraińskich uderzeń na rosyjską infrastrukturę energetyczną. W ostatnich dniach celem dronów były również stacja przesyłu ropy w Baszkortostanie, baza paliwowa w obwodzie uljanowskim oraz rafineria NS-Oil. Tym razem jednak celem stały się nie główne instalacje przerobu ropy, lecz elementy odpowiadające za produkcję gotowych paliw, których uszkodzenie może być równie dotkliwe dla funkcjonowania całego zakładu.

Rozwiń

Co trafiło w rafinerię?

Według relacji CyberBoroshno, ukraińskiego projektu analitycznego i społeczności OSINT, która zajmuje się białym wywiadem, za ataki odpowiadają ukraińskie drony FP-1. To konstrukcja powstała po rosyjskiej inwazji jako odpowiedź na potrzebę prowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu. Seryjna produkcja ruszyła pod koniec 2024 roku, a dziś zakłady mają wytwarzać około 100 egzemplarzy dziennie - według producenta odpowiadają już za około 60 proc. ukraińskich uderzeń dalekiego zasięgu na cele w Rosji.

FP-1 to bezzałogowiec napędzany dwusuwowym silnikiem z pchającym śmigłem i wspomagany rakietowym boosterem podczas startu. Może przenosić modułową głowicę bojową o masie 60-120 kg, a dzięki odporności na zakłócenia i wykorzystaniu materiałów ograniczających wykrywalność jest wykorzystywany przede wszystkim do ataków na rosyjskie rafinerie, składy amunicji i inne strategiczne obiekty. Koszt jednej maszyny wynosi około 55 tys. dolarów, co pozwala Ukrainie produkować je na dużą skalę.



