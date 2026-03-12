Wojna na Bliskim Wschodzie. Potężna salwa ATACMS uderzyła w Iran

Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych ujawniło nagranie, pokazujące moment ataku na terytorium Iranu z wykorzystaniem ATACMS. W jednym momencie można zauważyć start aż sześciu pocisków.

Użycie tak dużej liczby tej kosztownej broni w tylko jednym ataku jest niezwykle wymowne. Pojedynczy ATACMS kosztuje od 1 do 1,5 mln dolarów. Pokazuje to ogromne zaangażowanie USA w trwającej wojnie z Iranem.

Taktyczny pocisk USA

MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System) to taktyczny pocisk balistyczny. Produkowana jest od 1989 roku przez Lockheed Martin. Wystrzeliwany jest z mobilnych wyrzutni rakietowych systemu M270 MLRS i M142 HIMARS.

ATACMS ma zasięg zależny od wersji, jednak maksymalnie może dolecieć na odległość 300 kilometrów. Może wykorzystywać różne rodzaje głowic bojowych, od unitarnych ładunków burzących po amunicję kasetową.

Ostrzał Iranu

ATACMS stanowi jedyną z głównych broni, jaką Amerykanie wykorzystują do ostrzeliwania Iranu. Odpalane są z krajów sojuszniczych USA np. Bahrajnu czy Kuwejtu. W ten sposób mogą dosięgnąć zachodnią część Iranu. Mają niszczyć irańską infrastrukturę wojskową jak punkty zaopatrzenia, bazy lotnicze, centra dowodzenia czy wyrzutnie pocisków balistycznych.

Warto dodać, że podczas trwającej wojny na Bliskim Wschodzie Amerykanie po raz pierwszy zastosowali w boju następcę ATACMS - pociski PrSM o znacznie większym zasięgu, co opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.

