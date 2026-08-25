Nowe K2 już w Polsce. Trafią do 16. Dywizji

W Polsce są już pierwsze koreańskie czołgi z podpisanego 1 sierpnia 2025 r. kontraktu na nowe K2 i K2PL - napisał na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Nowe czołgi przejdą jeszcze dekonserwacje po przypłynięciu z Korei Południowej. W niedalekiej przyszłości zasilą jednostki 16. Dywizji Zmechanizowanej, które stacjonują w północno-wschodniej Polsce m.in. niedaleko obwodu królewieckiego. W tej Dywizji znajduje się już 180 czołgów K2GF.

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Co potrafią nowe czołgi K2 polskiej armii

K2GF to czołg produkowany przez południowokoreański koncern Hyundai Rotem, używany także w Siłach Lądowych Republiki Korei. Czołgi K2GF mają trzyosobową załogę, 10,8 m długości, 3,6 m szerokości i 2,4 m wysokości. Jako napęd wykorzystują silnik wysokoprężny HD Hyundai Infracore DV27K o mocy 1500 KM z automatyczną skrzynią biegów. Przy masie maksymalnej ok. 55 ton osiągają prędkość do 65 km/h na drodze i 50 km/h w terenie, mogąc jechać maksymalnie na odległość do 450 km. Ich uzbrojenie stanowi armata gładkolufowa Hyundai WIA CN08 120 mm o długości 55 kalibrów, sprzężona z automatem ładowania.

Pierwsze czołgi K2 z zeszłorocznej umowy

Do tej pory w programie czołgów K2 podpisano dwie umowy wykonawcze. Pierwsza z 26 sierpnia 2022 roku, opiewająca na 3,37 mld dolarów (16,02 mld złotych), zakładała pozyskanie 180 czołgów K2GF - Gap Filler. Wszystkie maszyny zostały już dostarczone do Polski i zostały rozdysponowane do batalionów 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej i 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej.

28 sierpnia 2025 roku podpisana została druga umowa wykonawcza na czołgi K2, która dotyczyła m.in. planów produkcji w Polsce. Na jej podstawie zakupiono kolejnych 180 K2, z czego 116 w wersji GF a 64 w zmodernizowanej wersji K2PL. 61 K2PL ma zostać zmontowanych w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy w Gliwicach w latach 2028-2030. K2PL będzie posiadał generalną charakterystykę K2GF, jednak z ważnymi modyfikacjami, skrojonymi pod wymogi Wojska Polskiego. Jednym z najważniejszych będzie aktywny system ochrony oraz zagłuszacz dronów. Warto dodać, że w Polsce ma postać także 81 wozów towarzyszących na bazie czołgów K2 (31 wozów zabezpieczenia technicznego, 25 wozów inżynieryjnych i 25 mostów towarzyszących). Istotne jest, że spodziewane są kolejne umowy na czołgi K2PL, które będą powstawać w Polsce.