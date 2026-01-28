W ostatnich dniach Cieśnina Ormuz, która jest kluczowym szlakiem morskim dla światowego handlu ropą naftową, stała się areną cichej rywalizacji powietrznej między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Amerykański dron marynarki wojennej MQ-4C Triton o oznaczeniu #AE7815 w pewnym momencie operował po północnej stronie cieśniny, podczas gdy irański bezzałogowy statek powietrzny (UAV) #731BCD, oznaczony jako SEP2501@, monitorował obszar od południa. Przez krótki czas obie maszyny znajdowały się w tym samym rejonie, zatem mogło dojść do ich zderzenia.

To bardzo ciekawe wydarzenie zostało dostrzeżone i udokumentowane przez entuzjastów białego wywiadu (OSINT) i konta śledzące loty samolotów czy dronów. Eksperci z ISW tłumaczą, że to "Krok od wybuchu wojny". Sytuacja podkreśla rosnące zainteresowanie USA i Iranu wydarzeniami rozgrywającymi się na wodach Zatoki Perskiej. - Cokolwiek działo się na morzu, czy to rutynowe patrole, czy coś bardziej znaczącego, zarówno Waszyngton, jak i Teheran uznały to za warte uwagi - tłumaczą eksperci OSINT.

Potężne drony USA i Iranu minęły się w powietrzu

Incydent ten nie jest jednostkowym wydarzeniem. Od końca 2025 roku kraj zmaga się z masowymi protestami, hiperinflacją i załamaniem waluty rial. Według doniesień, rząd irański jest w najsłabszej pozycji od rewolucji islamskiej w 1979 roku. Prezydent Donald Trump otrzymał raporty wywiadowcze wskazujące na osłabienie reżimu, co skłoniło USA do wzmożonej aktywności rozpoznawczej w regionie.

Dron MQ-4C Triton, zdolny do lotów na wysokości ponad 15 km i monitorowania milionów kilometrów kwadratowych oceanu, jest kluczowym narzędziem w arsenale US Navy, używanym do śledzenia ruchu morskiego, aktywności wojskowej i potencjalnych zagrożeń dla żeglugi. Podobne misje Tritonów odnotowano już wcześniej, na przykład na początku stycznia 2026 roku. Wówczas jeden dron wystartował z bazy Al Dhafra w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i patrolował wody blisko irańskiego wybrzeża.

USA i Iran wzajemnie się szpiegują

Tymczasem irańskie UAV, takie jak ten o oznaczeniu #731BCD, służą z kolei do monitorowania wód terytorialnych i potencjalnych zagrożeń ze strony sił zachodnich. Konkurencyjny nadzór w Cieśninie Ormuz przypomina incydenty z przeszłości, jak zestrzelenie amerykańskiego drona przez Iran w 2019 roku, co niemal doprowadziło do otwartego konfliktu.

Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną tłumaczą, że to zdarzenie nabiera dodatkowego znaczenia w świetle rosnących spekulacji na temat potencjalnego ataku USA i Izraela na Iran. W styczniu 2026 roku, w obliczu kryzysu wewnętrznego w Teheranie, administracja Trumpa umieściła grupę uderzeniową lotniskowca USS Abraham Lincoln na Morzu Arabskim, na Bliskim Wschodzie, co interpretowane jest jako przygotowanie do możliwej interwencji.

Wojna wisi na włosku. Atak możliwy za kilka dni

Izraelskie źródła wojskowe opisują najbliższy tydzień jako "krytyczny" dla ewentualnego uderzenia. Uważa się, że celem mogą stać się obiekty nuklearne i zapasy rakietowe Iranu. Prezydent Trump, choć pozostawia drzwi otwarte dla dyplomacji, wielokrotnie groził działaniami militarnymi, jeśli Iran nie ustąpi w negocjacjach nuklearnych. Iran z kolei ostrzega przed konsekwencjami. Wysocy urzędnicy, w tym dowódcy Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), zapowiadają, że jakikolwiek atak zostanie potraktowany jako "wojna totalna".

W odpowiedzi na potencjalną agresję, Teheran grozi zamknięciem Cieśniny Ormuz, czyli wąskiego przesmyku, przez który przepływa 20-30% światowej ropy i gazu ziemnego. Taka akcja mogłaby spowodować gwałtowny wzrost cen energii, zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw i eskalację konfliktu na skalę regionalną. Iran ma już doświadczenie w przechwytywaniu tankowców, jak w przypadku statku Talara w listopadzie 2025 roku, co było monitorowane przez amerykańskie drony.

Cieśnina Ormuz jest nie tylko militarnym punktem zapalnym, ale też ekonomicznym. Jak tłumaczą analitycy z ISW, zakłócenia w żegludze mogłyby podnieść ceny ropy o dziesiątki dolarów za baryłkę, tym samym uderzając w gospodarki od Europy po Azję. W kontekście protestów w Iranie, gdzie demonstranci domagają się zmian reżimu, wzmożona obecność USA może być postrzegana jako wsparcie dla opozycji, a to dodatkowo destabilizuje sytuację.

