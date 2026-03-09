Wojna na Bliskim Wschodzie. USA i Izrael atakują ważną fabrykę zbrojeniową

Podczas porannych ataków na Iran 9 marca, wzięto na cel fabrykę zbrojeniową Isfahan Optics Industries w mieście Isfahan. Efektem są ogromne zniszczenia na terenie zakładów.

To drugi atak na kompleks Optics Industries podczas trwającej wojny. Jeszcze 3 marca fabryka została zaatakowana podczas nalotów sił amerykańsko-izraelskich. Regularne uderzenia utrudniają pracę tym kluczowym zakładom, jednak nie ma informacji, aby na ten moment całkowicie uniemożliwiły im operowanie.

Producent części do dronów

Zakłady Isfahan Optics Industries produkują komponenty elektroniczne do szeregu uzbrojenia, wykorzystywanego przez armię Iranu. Przykładem są kamery do obrazowania lotniczego serii Oghab, które można montować na samolotach i bezzałogowych statkach powietrznych. Zakłady mogły też mieć udział w pracach nad nowym pociskiem balistycznym Fateh-110.

Isfahan Optics Industries to firma objęta licznymi sankcjami, nałożonymi m.in. przez Unię Europejską oraz rządy USA, Kanady, Wielkiej Brytanii czy Australii. Zakłady mają być powiązane z działalnością Iranu w zakresie rozprzestrzeniania broni jądrowej lub opracowywaniem przez kraj systemów przenoszenia tego rodzaju broni.

Zagrożenie dla USA i Izraela

Celem uderzeń na Isfahan Optics Industries jest pozbawienie Iranu możliwości produkcji zaawansowanej broni, przede wszystkim dronów i pocisków rakietowych. To właśnie masowe ataki Iranu z wykorzystaniem tego uzbrojenia są największym problemem USA i Izraela.

Irańczycy wykorzystują swoje drony i pociski rakietowe do osłabienia amerykańskiej obrony powietrznej, co opisywaliśmy na łamach Interii GeekWeek. Jak donosi portal Defense News, w kuluarach Pentagonu irańskie drony jak Szahed-136 są postrzegane jako zagrożenie bardziej destrukcyjne, niż zakładano przed rozpoczęciem wojny z Iranem. 1 marca jeden dron, który przedostał się przez system obrony powietrznej amerykańskiej bazy w Kuwejcie, zabił sześciu amerykańskich żołnierzy.

