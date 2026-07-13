Potężny karabin zaczął wirować. Rosyjscy żołnierze cudem uniknęli tragedii

Krzysztof Sulikowski

Krzysztof Sulikowski

Podczas szkolenia rosyjskiej mobilnej grupy ogniowej doszło do groźnego wypadku z użyciem karabinu rotacyjnego JaKB-12,7. Ta potężna broń o szybkostrzelności do 5 tys. strzałów na minutę, zaprojektowana dla helikopterów Mi-24, generuje ok. 1,4 tony odrzutu. Zamontowana na wadliwej podstawie naziemnej, wyrwała się z mocowań i zaczęła wirować, miotając strzelcem jak na karuzeli, wyrzucając go i o mało nie zabijając instruktora. Nagranie obrazuje problemy kadrowe Rosji, która z powodu strat w Ukrainie (ponad 350 tys. zabitych od 2022 r.) masowo rekrutuje niedoświadczonych żołnierzy.

Karabin JaKB-12,7 wyrwał się z mocowań. Odrzut miotał rosyjskim żołnierzem na wszystkie strony
Karabin JaKB-12,7 wyrwał się z mocowań. Odrzut miotał rosyjskim żołnierzem na wszystkie stronyClash Reportmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Podczas szkolenia rosyjskiej grupy ogniowej doszło do wypadku z użyciem karabinu JaKB-12,7, który w wyniku ogromnego odrzutu wyrwał się z nieprawidłowo zamontowanej podstawy naziemnej.
  • Karabin JaKB-12,7 to radziecka konstrukcja zaprojektowana do śmigłowców Mi-24, charakteryzująca się szybkostrzelnością do 5 tys. strzałów na minutę i siłą odrzutu rzędu 1,4 tony.
  • Zdarzenie odzwierciedla problemy kadrowe rosyjskiej armii, która w obliczu dużych strat na froncie jest zmuszona do masowej rekrutacji niedoświadczonych żołnierzy do obsługi ciężkiej broni.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Karabin wyrwał się z mocowań. Rosjanie tego nie przewidzieli

W trakcie szkolenia rosyjskiej mobilnej grupy ogniowej doszło do niebezpiecznego zdarzenia z użyciem czterolufowego karabinu maszynowego JaKB-12,7. Ta potężna broń rotacyjna, opracowana pierwotnie z przeznaczeniem do montażu na śmigłowcach szturmowych Mi-24, wpadła w ręce niedoświadczonego rekruta. Została potraktowana jak zwykła broń naziemna, co wywołało katastrofalne skutki. W mediach społecznościowych zaczęło krążyć nagranie ukazujące moment, w którym rosyjski żołnierz zostaje wyrzucony z wieżyczki karabinu maszynowego podczas testów, niemal doprowadzając do śmierci swojego instruktora.

Na nagraniu widać, jak instalacja mająca stanowić improwizowaną podstawę naziemną nie wytrzymała brutalnego odrzutu kątowego. Broń wyrwała się z mocowań i zaczęła w niekontrolowany sposób obracać się wokół własnej osi na platformie, ciągnąc za sobą żołnierza jak na piekielnej karuzeli. Pozostali obecni na miejscu zostali zmuszeni do ucieczki i szukania schronienia.

JaKB-12,7 to system o niezwykle wysokiej szybkostrzelności, zdolny do wystrzelenia około 4-5 tys. pocisków na minutę. Konstrukcyjnie został zaprojektowany w taki sposób, aby funkcjonować wyłącznie w sztywno zamontowanej wieżyczce lotniczej, która jest w stanie zaabsorbować generowane siły. Prawdopodobnie ani rekruci, ani szkoleniowcy nie mieli o tym pojęcia.

Zobacz również:

Rosja zmusza Afrykańczyków do wysadzania się na ukraińskich pozycjach
Militaria

Rosja wysyła ich na śmierć. Najemnicy jako kamikadze

Karolina Majchrzak
Karolina Majchrzak

Potężna siła odrzutu wyrzuciła żołnierza poza kadr

Główną przyczyną tego niebezpiecznego wypadku był błąd konstrukcyjny improwizowanego stanowiska strzelniczego. Ktoś z rosyjskiej armii uznał za dobry pomysł zamontowanie karabinu JaKB-12,7 na obrotowej wieżyczce w taki sposób, że oś lufy została przesunięta względem osi obrotu całej platformy. Broń ta generuje ogromną siłę odrzutu wynoszącą około 1400 kgf (czyli około 1,4 tony). W momencie otwarcia ognia tak potężne obciążenie natychmiast zerwało zabezpieczenia naziemnej instalacji.

Na opublikowanym materiale wideo widać zdenerwowanego rosyjskiego żołnierza, który przygotowuje się do oddania strzału z karabinu unieruchomionego na stojaku. Gdy tylko naciska spust, ogromna siła momentalnie obraca go wokół wieżyczki, po czym Rosjanin traci chwyt i zostaje wyrzucony poza kadr. W tym samym czasie karabin maszynowy zaczął kręcić się z ogromną szybkością.

Świadkowie i komentujący zdarzenie zwracają uwagę na zachowanie mężczyzny stojącego bezpośrednio na linii ognia. Jego reakcja w ułamku sekundy przed tym, jak lufa skierowała się w jego stronę, prawdopodobnie uratowała mu życie. To prawdziwy cud, że żadna z obecnych tam osób nie została postrzelona, a wszyscy uczestnicy tego zdarzenia mogą mówić o ogromnym szczęściu. Ostatecznie broń przestała strzelać i zatrzymała się, a zza ukrycia wyłonił się instruktor. Pozostali żołnierze podeszli sprawdzić jego stan, a w tle dało się słyszeć śmiech.

Rosja rekrutuje niedoświadczonych żołnierzy

Do tego po części zabawnego, a po części przerażającego wypadku na poligonie dochodzi w czasie, gdy rosyjskie straty osobowe na Ukrainie nieustannie rosną. Oficjalne dane dotyczące liczby poszkodowanych i zabitych żołnierzy nie są podawane przez Moskwę do wiadomości publicznej. Jednak z niezależnego badania przeprowadzonego przez rosyjski serwis medialny Mediazona wynika, że od momentu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny w 2022 r. w Ukrainie zginęło już ponad 350 tys. rosyjskich żołnierzy.

W związku z ponoszeniem bezprecedensowych strat Kreml od dłuższego czasu podejmuje intensywne wysiłki w celu uzupełnienia braków kadrowych w swoich szeregach. W maju prezydent Władimir Putin podpisał specjalny dekret, który oferuje ulgi w spłatach zadłużenia dla nowych osób wstępujących do armii. Dodatkowo dokument ten wprowadził uproszczoną ścieżkę ubiegania się o obywatelstwo dla chętnych mieszkańców żyjących na terenie Naddniestrza.

JaKB-12,7 to karabin pamiętający Związek Radziecki

Wielolufowy, wielkokalibrowy karabin maszynowy Jakuszew-Borzow JaKB-12,7 to zdalnie sterowana broń systemu Gatlinga kalibru 12,7×108 mm. Został on opracowany przez Związek Radziecki w 1973 r. z myślą o wyposażeniu śmigłowców szturmowych oraz maszyn transportowo-szturmowych Mil Mi-24. W standardowej konfiguracji helikopter przenosi zapas 1470 nabojów. Opcjonalnie broń ta może być również instalowana w zewnętrznych gondolach maszynowych GUV-8700, w których mieści się zapas 750 sztuk amunicji.

JaKB-12,7 wyróżnia się nie tylko wysoką szybkostrzelnością rzędu 4-5 tys. strzałów na minutę, ale jest także jedną z nielicznych konstrukcji typu Gatlinga posiadających własny napęd. Oznacza to, że wykorzystuje on energię gazów prochowych odprowadzanych z przewodu lufy, a nie zewnętrzny silnik elektryczny czy hydrauliczny.

Z broni tej korzystało ZSRR, a obecnie wciąż pozostaje na wyposażeniu i jest eksploatowany na śmigłowcach Mil Mi-24, Mil Mi-36 oraz Mil Mi-40 przez Rosję, Syrię i Ukrainę.

Zobacz również:

Ukraińcy zaatakowali rafinerię w Moskwie. Rosyjska obrona przeciwlotnicza sama dokonała zniszczeń.
Militaria

Rosjanie sami wysadzili swoją rafinerię w Moskwie. Nagranie podbija sieć

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński


Kibice Norwegii i dziedzictwo wikingów. Historycy twierdzą, że sprawa jest… skomplikowana© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze