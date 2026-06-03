Potwierdzono odnalezienie USS Herring. Wrak spoczywał na dnie przez 82 lata
Przez 82 lata miejsce spoczynku amerykańskiego okrętu podwodnego USS Herring pozostawało niepewne. Teraz zagadka została rozwiązana. U wybrzeży japońskiej wyspy Matsuwa potwierdzono, że to wrak, który zatonął podczas II wojny światowej wraz z 83 marynarzami na pokładzie.
Po ponad ośmiu dekadach udało się potwierdzić miejsce zatonięcia amerykańskiego okrętu podwodnego USS Herring. Jednostka zaginęła podczas II wojny światowej u wybrzeży japońskiej wyspy Matsuwa. Informację ogłosiło Dowództwo Historii i Dziedzictwa Marynarki Wojennej (Naval History and Heritage Command) dokładnie 82 lata po zatonięciu okrętu.
Wrak USS Herring odnaleziony u wybrzeży Japonii
USS Herring został zwodowany w styczniu 1942 roku, a do służby wszedł kilka miesięcy później. W czasie wojny odbył osiem patroli bojowych na Atlantyku i Pacyfiku. Przypisano mu zatopienie siedmiu statków nieprzyjaciela, w tym czterech japońskich jednostek transportowych podczas ostatniej misji.
Okręt po raz ostatni widziano wieczorem 31 maja 1944 roku w rejonie Wysp Kurylskich. Następnego dnia zaatakował japońską żeglugę w pobliżu wyspy Matsuwa. Według dokumentów, które się zachowały, zatopił dwa statki, zanim znalazł się pod ostrzałem baterii nadbrzeżnych. Japońskie zapisy wskazują, że okręt otrzymał dwa bezpośrednie trafienia w rejon kiosku, czyli nadbudówki służącej do obserwacji i kierowania jednostką.
Na wraku zachowały się ślady walki
Wrak znajduje się dziś na głębokości przekraczającej 90 metrów. Badacze podkreślają, że okręt stoi pionowo na stępce i zachował się w bardzo dobrym stanie. Na zdjęciach widoczne są uszkodzenia odpowiadające historycznym opisom ostatnich chwil USS Herring. Widać również ślady wcześniejszego wejścia na płyciznę dziobem.
Pierwsze informacje o możliwym odnalezieniu wraku pojawiły się już w 2017 roku podczas ekspedycji Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Kolejna wyprawa wróciła na miejsce w 2022 roku, dokumentując stan jednostki i umieszczając przy niej tablicę pamiątkową.
Morski grób 83 marynarzy
Ostateczne potwierdzenie tożsamości wraku było efektem współpracy rosyjskich, japońskich i amerykańskich badaczy.
- Odkrycie Herring jest mocnym przypomnieniem, że mamy obowiązek wobec marynarzy i piechurów morskich, którzy oddali życie w służbie naszemu krajowi. Jest także świadectwem wartości międzynarodowej współpracy w odkrywaniu i zachowywaniu prawdy o naszej wspólnej historii - podkreśla dyrektor Naval History and Heritage Command Samuel J. Cox
Na pokładzie USS Herring zginęło 83 członków załogi. Zgodnie z amerykańskim prawem wrak pozostaje chronionym miejscem pamięci i wojennym grobem.
Źródło: Naval History and Heritage Command