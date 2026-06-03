Po ponad ośmiu dekadach udało się potwierdzić miejsce zatonięcia amerykańskiego okrętu podwodnego USS Herring. Jednostka zaginęła podczas II wojny światowej u wybrzeży japońskiej wyspy Matsuwa. Informację ogłosiło Dowództwo Historii i Dziedzictwa Marynarki Wojennej (Naval History and Heritage Command) dokładnie 82 lata po zatonięciu okrętu.

Przez 82 lata nie było pewności. Teraz zagadka USS Herring została rozwiązana Domena publiczna Wikimedia Commons

Wrak USS Herring odnaleziony u wybrzeży Japonii

USS Herring został zwodowany w styczniu 1942 roku, a do służby wszedł kilka miesięcy później. W czasie wojny odbył osiem patroli bojowych na Atlantyku i Pacyfiku. Przypisano mu zatopienie siedmiu statków nieprzyjaciela, w tym czterech japońskich jednostek transportowych podczas ostatniej misji.

Okręt po raz ostatni widziano wieczorem 31 maja 1944 roku w rejonie Wysp Kurylskich. Następnego dnia zaatakował japońską żeglugę w pobliżu wyspy Matsuwa. Według dokumentów, które się zachowały, zatopił dwa statki, zanim znalazł się pod ostrzałem baterii nadbrzeżnych. Japońskie zapisy wskazują, że okręt otrzymał dwa bezpośrednie trafienia w rejon kiosku, czyli nadbudówki służącej do obserwacji i kierowania jednostką.

USS Drum SS-228, zachowany okręt podwodny klasy Gato w Battleship Memorial Park w Mobile w Alabamie. To zachowany egzemplarz okrętu podwodnego klasy, do której należał USS Herring Jean-Pierre Martin/CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en) Wikimedia Commons

Na wraku zachowały się ślady walki

Wrak znajduje się dziś na głębokości przekraczającej 90 metrów. Badacze podkreślają, że okręt stoi pionowo na stępce i zachował się w bardzo dobrym stanie. Na zdjęciach widoczne są uszkodzenia odpowiadające historycznym opisom ostatnich chwil USS Herring. Widać również ślady wcześniejszego wejścia na płyciznę dziobem.

Pierwsze informacje o możliwym odnalezieniu wraku pojawiły się już w 2017 roku podczas ekspedycji Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Kolejna wyprawa wróciła na miejsce w 2022 roku, dokumentując stan jednostki i umieszczając przy niej tablicę pamiątkową.

Morski grób 83 marynarzy

Ostateczne potwierdzenie tożsamości wraku było efektem współpracy rosyjskich, japońskich i amerykańskich badaczy.

- Odkrycie Herring jest mocnym przypomnieniem, że mamy obowiązek wobec marynarzy i piechurów morskich, którzy oddali życie w służbie naszemu krajowi. Jest także świadectwem wartości międzynarodowej współpracy w odkrywaniu i zachowywaniu prawdy o naszej wspólnej historii - podkreśla dyrektor Naval History and Heritage Command Samuel J. Cox

Na pokładzie USS Herring zginęło 83 członków załogi. Zgodnie z amerykańskim prawem wrak pozostaje chronionym miejscem pamięci i wojennym grobem.

Źródło: Naval History and Heritage Command

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