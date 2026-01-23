Kontrakt, przyznany przez U.S. Army Contracting Command w Detroit Arsenal, ma charakter trzyletni i obejmuje również roczny pakiet części zamiennych. Pojazdy będą nowo zbudowane w zakładach Textrona w Slidell (Luizjana), a dostawy zakończą się do końca 2028 roku. Szacunkowy koszt jednostkowy wynosi około 2,5 mln USD za pojazd, uwzględniając wsparcie logistyczne i szkoleniowe.

Powrót "Guardiana". Nowa odsłona sprawdzonej platformy

Choć kontrakt dotyczy formalnie modelu COMMANDO MSFV, w praktyce chodzi o unowocześnioną wersję dobrze znanego M1117 Guardian. Pojazdu, który od dwóch dekad służy w armii USA i był jednym z pierwszych amerykańskich pojazdów wojskowych zbudowanym na specjalistycznym kadłubie odpornym na miny, a po 2001 roku był szeroko wprowadzany do użytku jako bezpośrednia odpowiedź na zagrożenie, jakie dla sił amerykańskich w Iraku i Afganistanie stwarzały improwizowane ładunki wybuchowe.

Co więcej, w tej wersji nie jest on dla Ukrainy nowością, bo pierwsze 250 pojazdów M1117 trafiło w jej ręce już w 2022 roku, choć zdjęcia ich użycia pojawiły się dopiero w 2024 r., po zakończeniu remontów i szkolenia załóg. Jeśli zaś chodzi o wariant MSFV Commando, to obejmuje on modele Select, Elite i Vanguard - w ramach nowego kontraktu Kijów może liczyć na te pierwsze.

Rozwiń

Co potrafi Commando Select?

Textron Systems podkreśla, że zostaną one skonfigurowane pod zadania mobilnych uderzeń (mogą zostać wyposażone m.in. w 12,7-mm karabin maszynowy M2 Browning czy 40-mm granatnik maszynowy Mk 19) i szybkiego reagowania, a część trafi do Ukrainy w wersji ewakuacji medycznej. Producent zaznacza jednak, że pojazd może być łatwo dostosowany do różnych zadań, od transportu żołnierzy, przez misje dowodzenia, po działania policyjne i ochronne.

Select to konstrukcja z miejscem dla trzyosobowej załogi i siedmiu żołnierzy desantu, która waży ok. 18 ton, rozwija prędkość do 100 km/h (silnik wysokoprężny Cummins 6CTA8.3) i mają zasięg 640 km. Pokonuje przeszkody terenowe o wysokości 560 mm, nachyleniu bocznym 60 proc., wjazdy o nachyleniu 30 proc. oraz rowy o szerokości do 1524 mm.

COMMANDO Select to sprawdzony w boju transporter opancerzony, który od lat wspiera żołnierzy armii USA. Pojazd łączy wysoką mobilność z elastycznością operacyjną, pozostając jednym z najbardziej wszechstronnych środków transportu bojowego w swojej klasie

Kontynuacja amerykańskiego wsparcia zbrojeniowego

Nowa umowa wpisuje się w ciągły program finansowania zakupu sprzętu opancerzonego dla Ukrainy. We wrześniu 2025 roku Textron otrzymał już kontrakt o identycznej wartości, tj. 163,3 mln USD, również na dostawę pojazdów MSFV w ramach USAI. Wszystko wskazuje więc na to, że obecne ogłoszenie jest kontynuacją tamtego projektu, którego celem jest wzmocnienie mobilności wojsk ukraińskich na rozciągniętym froncie.

Dzięki nowemu kontraktowi Ukraina otrzyma nowsze i fabrycznie produkowane wozy, które uzupełnią flotę pojazdów wsparcia i transportu w strefach przyfrontowych. W ten sposób Stany Zjednoczone nie tylko wzmacniają zdolności Ukrainy w zakresie mobilności, ale też utrzymują ciągłość produkcji w amerykańskim przemyśle obronnym, co jest jednym z kluczowych założeń programu USAI.

Meduzy śpią podobnie jak ludzie, mimo że nie mają mózgu i oczu © 2026 Associated Press