W skrócie Amerykańska armia wystrzeliła cały zapas najnowszych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu PrSM (Precision Strike Missiles) podczas operacji Epicka Furia na Bliskim Wschodzie.

Zapasy bojowe PrSM były niewielkie i zostały szybko wyczerpane z powodu wysokiej intensywności ataków na Iran.

Uzupełnienie zapasów PrSM i innych rodzajów precyzyjnej broni Stanów Zjednoczonych może potrwać nawet kilka lat.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Amerykanie wystrzelali się z pocisków PrSM

Portal Aviation Week donosi na bazie informacji od anonimowego urzędnika administracji USA, że podczas operacji Epicka Furia amerykańskie wojsko wyczerpało cały zapas nowych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu PrSM. Zapasy miały starczyć tylko na początkową fazę walk z Iranem.

Trwająca operacja Epicka Furia - amerykańska część ataku na Iran - jest bojowym debiutem pocisków PrSM. Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych używało ich do ataków na Iran już od pierwszych dni walk.

Zapasy na kilka dni walk

PrSM to nowy taktyczny pocisk balistyczny sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Stanowi następcę sławnego MGM-140 ATACMS. Ma znacznie większy zasięg niż ATACMS - 500 kilometrów do 300. Różni się od niego m.in. kształtem oraz konfiguracją stateczników.

Przypomnijmy, że pociski PrSM weszły do służby dwa lata temu, o czym pisaliśmy na łamach Interii GeekWeek. Colby Badhwar, analityk ds. obronności i kolumnista portalu The Insider przypomina, że do tej pory dostarczonych miało zostać 100 pocisków PrSM z 282 zakontraktowanych przez Departament Wojny w latach 2023-2025. 35 z tych pocisków było przeznaczonych do testów i oceny konstrukcji, więc bojowe zapasy były znacznie mniejsze. Nie dziwi więc, że przy tak intensywnej operacji wojskowej, jak Epicka Furia, zapasy PrSM wyczerpały się w bardzo krótkim czasie.

Według doniesień portalu Aviation Week nowe pociski PrSM mają zostać dostarczone do walczących jednostek w najbliższym czasie. Colby Badhwar wskazał, że obecne moce produkcyjne PrSM to 400 pocisków na rok, z możliwością skalowania aż do 1600 pocisków. Warto dodać, że pod koniec marca Departament Wojny podpisał z Lockheed Martin umowę ramową na pozyskanie 1296 PrSM w latach 2025-2029.

Amerykańskie magazyny broni opustoszeją

Przypadek PrSM dobitnie pokazuje, że intensywna wymiana ognia z Iranem uszczupliła zapasy różnych rodzajów precyzyjnej broni Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że już na początku kwietnia portal Bloomberg donosił, że Amerykanie do ataku na Iran zużyli większość pocisków manewrujących JASSM-ER - z około 2300 przed wojną, miało zostać 425. Przez to trzeba było przerzucić część tych pocisków z magazynów w różnych częściach świata na Bliski Wschód.

Uzupełnienie wielu rodzajów precyzyjnej i zaawansowanej broni może zająć Amerykanom nawet kilka lat i będzie wymagało dużych kontraktów zbrojeniowych. Może to też wpłynąć na dostawy broni dla innych państw, które w ostatnich latach zamówiły dużo uzbrojenia w Stanach Zjednoczonych.

