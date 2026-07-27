Na zmiany zwrócił uwagę ukraiński specjalista w dziedzinie technologii radiowych Serhij Flash, który opublikował zdjęcia zmodyfikowanego Boomeranga. Według jego analizy dron otrzymał m.in. odbiór sygnału typu diversity, a konstrukcja anten pozwala na stosunkowo szybką zmianę wykorzystywanego pasma.

Boomerang ucieka na wyższe częstotliwości

Rosjanie zastosowali w tym celu anteny telemetryczne ze specjalnie przygotowanymi miejscami do skracania. Operator może więc dostosować ich długość w warunkach polowych, zmieniając w ten sposób charakterystykę anteny i dopasowując ją do potrzebnej częstotliwości.

Jeszcze istotniejsza jest zmiana dotycząca transmisji obrazu. Najnowsza wersja Boomeranga wykorzystuje w tym celu pasmo 6-7,2 GHz. Tymczasem wiele przenośnych detektorów dronów FPV, szczególnie urządzeń wcześniejszych generacji, monitoruje częstotliwości jedynie do około 6 GHz. W praktyce oznacza to, że mogą one nie wykryć sygnału wideo nowej wersji rosyjskiego bezzałogowca.

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Nie jest to jednak rozwiązanie gwarantujące niewykrywalność. Nowsze detektory pojawiające się na polu walki są już wyposażane w dodatkowy kanał obejmujący częstotliwości 7,2 GHz i wyższe. Modernizacja Boomeranga jest więc kolejnym etapem technologicznego wyścigu między producentami dronów a twórcami systemów służących do ich wykrywania i zakłócania.

Od prostej konstrukcji do zaawansowanego drona

Boomerang nie jest nową konstrukcją. Rosyjskie Ministerstwo Obrony po raz pierwszy publicznie pokazało ten quadcopter w marcu 2023 roku, a zaledwie kilka tygodni później jeden z egzemplarzy wpadł w ręce Ukraińców. Pierwsze wersje były stosunkowo prostymi konstrukcjami z ramą wykonaną z włókna szklanego i w dużej mierze opierały się na łatwo dostępnych chińskich podzespołach komercyjnych.

Od tego czasu konstrukcja jest jednak systematycznie rozwijana. Według rosyjskich dokumentów, które wyciekły do sieci, Boomerang-10 może ważyć maksymalnie 6,5 kg i przenosić do 3 kg ładunku. Jego prędkość maksymalna ma sięgać 150 km/h, a czas lotu 20 minut. Rosyjskie źródła branżowe deklarują z kolei efektywny zasięg wynoszący do 17 km.

Zmiana wykorzystywanych częstotliwości nie jest jedyną ważną modernizacją. Od początku 2025 roku wiadomo również o stosowaniu w Boomerangach systemu naprowadzania terminalnego. Rozwiązanie ma umożliwiać dronowi samodzielne kontynuowanie końcowej fazy ataku, ograniczając w ten sposób skuteczność przenośnych systemów walki radioelektronicznej wykorzystywanych m.in. do ochrony pojazdów.

Sama rodzina Boomerang również znacznie się rozrosła i oprócz bezzałogowców typu kamikadze obejmuje teraz lekkie drony bombowe zdolne do stawiania min, maszyny rozpoznawcze oraz drony przechwytujące. Według śledztwa "The Insider" produkcja Boomerangów jest związana z rosyjskim przedsiębiorcą Aleksandrem Atamanowem. W 2023 roku należąca do niego firma Intellekt Maszin miała przekazać licencję na montaż tych bezzałogowców placówce edukacyjnej na Czukotce.