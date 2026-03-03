"Jaskółka" już na Bałtyku. Próby morskie niszczyciela min

Przyszły ORP "Jaskółka" to polski niszczyciel min typu Kormoran II projektu 258. Niszczyciele min projektu 258 to wyspecjalizowane jednostki przeznaczone do wykrywania, rozpoznawania i neutralizowania min na wodach przybrzeżnych i otwartych, a także do stawiania własnych pól minowych oraz nadzoru nad infrastrukturą podwodną. "Jaskółka" została zbudowana dla polskiej Marynarki Wojennej przez konsorcjum stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Stoczni Marynarki Wojennej S.A.

Okręt zwodowano i ochrzczono w czerwcu 2024, nadając mu numer burtowy 604. Teraz "Jaskółka" weszła w fazę prób morskich - SAT (Sea Acceptance Test). Okręt wyszedł na Bałtyk 2 marca 2026 r. Próby morskie w celu uzyskania certyfikatu klasy wystawianego przez Polski Rejestr Statków zaplanowano na najbliższe tygodnie, podaje Remontowa Shipbuilding. Jednostka będzie operować w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego - na Zatoce Gdańskiej.

Próby "Jaskółki" na Zatoce Gdańskiej. Kluczowy etap

Przed wyjściem na Bałtyk prowadzono próby na uwięzi - HAT (Harbour Acceptance Tests). Sprawdzono działanie kluczowych systemów pokładowych - m.in. elektro-napędowych, sterowania siłownią i łączności, a także urządzeń cumowniczych, kotwicznych i holowniczych.

Próby na morzu obejmą testy manewrowe i eksploatacyjne. Sprawdzony zostanie zintegrowany układ napędowy - z silnikami spalinowymi Rolls-Royce, silnikami elektrycznymi napędu cichego z GIT Łukasiewicz, pędnikami cykloidalnymi Voith Schneider oraz sterem strumieniowym Schottel, podaje w komunikacie prasowym Remontowa Shipbuilding. Sprawdzane będą też systemy nawigacji satelitarnej, obserwacji technicznej i łączności.

- Próby morskie stanowią wymagający i kompleksowy sprawdzian, weryfikujący funkcjonowanie wszystkich systemów okrętowych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. To kluczowy etap przybliżający Wykonawcę do przeprowadzenia Prób Zdawczo-Odbiorczych (PZO), które - pod względem zakresu oraz poziomu szczegółowości - będą jeszcze bardziej wymagające. Wszystkie te działania prowadzą do nadrzędnego celu, jakim jest wprowadzenie jednostki "Jaskółka" do służby operacyjnej w siłach Marynarki Wojennej RP - zaznacza Remontowa Shipbuilding.

Kolejne okręty typu Kormoran II niedługo wejdą do służby

Jak pisał na łamach Geekweeka Marcin Jabłoński przy okazji rozpoczęcia budowy kolejnego niszczyciela min typu Kormoran II - przyszłego ORP "Czajka", "okręty typu Kormoran II posiadają kadłuby ze stali amagnetycznej zapewniającej właściwości fizycznego stealth. Jednostki są wyposażone w uzbrojenie obronne w postaci Okrętowego Systemu Uzbrojenia OSU-35K z działem kalibru 35 mm AM-35 i 3 karabinów 12,7 mm WKM-Bm. Uzbrojenie przeciwlotnicze stanowią wyrzutnie pocisków rakietowych PPZR Grom. Okręty Kormoran II są wyposażone w systemy zarządzania walką SCOT-M".

Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z planem, "Jaskółka" zostanie oddana Marynarce Wojennej jesienią br. i zasili szeregi 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Na ten moment wykorzystywane są trzy Kormorany: ORP "Kormoran", który wszedł do służby w 2017 roku, ORP "Albatros" - 2022 i ORP Mewa - "2023". Wspomniana "Czajka", a także "Rybitwa" mają wejść do służby w 2027 roku.

