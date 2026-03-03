Próby morskie "Jaskółki". Niszczyciel min wyszedł na Bałtyk
Rozpoczęły się próby morskie kolejnego polskiego niszczyciela min projektu Kormoran II. Przyszły ORP "Jaskółka" wyszedł na wody Zatoki Gdańskiej. Po serii testów okręt dołączy do już operujących Kormoranów, wzmacniając zdolności polskiej floty w zakresie obrony przeciwminowej.
"Jaskółka" już na Bałtyku. Próby morskie niszczyciela min
Przyszły ORP "Jaskółka" to polski niszczyciel min typu Kormoran II projektu 258. Niszczyciele min projektu 258 to wyspecjalizowane jednostki przeznaczone do wykrywania, rozpoznawania i neutralizowania min na wodach przybrzeżnych i otwartych, a także do stawiania własnych pól minowych oraz nadzoru nad infrastrukturą podwodną. "Jaskółka" została zbudowana dla polskiej Marynarki Wojennej przez konsorcjum stoczni Remontowa Shipbuilding S.A., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Stoczni Marynarki Wojennej S.A.
Okręt zwodowano i ochrzczono w czerwcu 2024, nadając mu numer burtowy 604. Teraz "Jaskółka" weszła w fazę prób morskich - SAT (Sea Acceptance Test). Okręt wyszedł na Bałtyk 2 marca 2026 r. Próby morskie w celu uzyskania certyfikatu klasy wystawianego przez Polski Rejestr Statków zaplanowano na najbliższe tygodnie, podaje Remontowa Shipbuilding. Jednostka będzie operować w południowo-wschodniej części Morza Bałtyckiego - na Zatoce Gdańskiej.
Próby "Jaskółki" na Zatoce Gdańskiej. Kluczowy etap
Przed wyjściem na Bałtyk prowadzono próby na uwięzi - HAT (Harbour Acceptance Tests). Sprawdzono działanie kluczowych systemów pokładowych - m.in. elektro-napędowych, sterowania siłownią i łączności, a także urządzeń cumowniczych, kotwicznych i holowniczych.
Próby na morzu obejmą testy manewrowe i eksploatacyjne. Sprawdzony zostanie zintegrowany układ napędowy - z silnikami spalinowymi Rolls-Royce, silnikami elektrycznymi napędu cichego z GIT Łukasiewicz, pędnikami cykloidalnymi Voith Schneider oraz sterem strumieniowym Schottel, podaje w komunikacie prasowym Remontowa Shipbuilding. Sprawdzane będą też systemy nawigacji satelitarnej, obserwacji technicznej i łączności.
- Próby morskie stanowią wymagający i kompleksowy sprawdzian, weryfikujący funkcjonowanie wszystkich systemów okrętowych w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych. To kluczowy etap przybliżający Wykonawcę do przeprowadzenia Prób Zdawczo-Odbiorczych (PZO), które - pod względem zakresu oraz poziomu szczegółowości - będą jeszcze bardziej wymagające. Wszystkie te działania prowadzą do nadrzędnego celu, jakim jest wprowadzenie jednostki "Jaskółka" do służby operacyjnej w siłach Marynarki Wojennej RP - zaznacza Remontowa Shipbuilding.
Kolejne okręty typu Kormoran II niedługo wejdą do służby
Jak pisał na łamach Geekweeka Marcin Jabłoński przy okazji rozpoczęcia budowy kolejnego niszczyciela min typu Kormoran II - przyszłego ORP "Czajka", "okręty typu Kormoran II posiadają kadłuby ze stali amagnetycznej zapewniającej właściwości fizycznego stealth. Jednostki są wyposażone w uzbrojenie obronne w postaci Okrętowego Systemu Uzbrojenia OSU-35K z działem kalibru 35 mm AM-35 i 3 karabinów 12,7 mm WKM-Bm. Uzbrojenie przeciwlotnicze stanowią wyrzutnie pocisków rakietowych PPZR Grom. Okręty Kormoran II są wyposażone w systemy zarządzania walką SCOT-M".
Jeśli prace będą przebiegać zgodnie z planem, "Jaskółka" zostanie oddana Marynarce Wojennej jesienią br. i zasili szeregi 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Na ten moment wykorzystywane są trzy Kormorany: ORP "Kormoran", który wszedł do służby w 2017 roku, ORP "Albatros" - 2022 i ORP Mewa - "2023". Wspomniana "Czajka", a także "Rybitwa" mają wejść do służby w 2027 roku.