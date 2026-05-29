Ogłoszenie padło w bazie lotniczej pod Uppsala, gdzie premier Ulf Kristersson i prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdzili, że Ukraina otrzyma 16 myśliwców Gripen C/D. To pierwszy realny krok po ponad roku negocjacji - dostawy mają ruszyć na początku 2026 roku, a szkolenie ukraińskich pilotów i techników już trwa.

Szybkie wsparcie i budowa potencjału przyszłości

Warto tu odnotować, że Ukraina otrzyma używane, ale w pełni operacyjne Gripeny C/D, które mogą szybko trafić do służby. Jednocześnie Szwecja otwiera jej drogę do zakupu nowoczesnych wersji E/F, finansowanych z unijnego programu wsparcia. Kijów celuje w flotę liczącą nawet 100-150 samolotów, co oznaczałoby jedną z największych modernizacji lotnictwa wojskowego w Europie od dekad.

Myśliwiec stworzony do walki pod presją

Gripen to konstrukcja firmy Saab, która od początku była projektowana pod kątem konfliktu z silniejszym przeciwnikiem. Krótkie starty, możliwość operowania z dróg, szybkie przezbrojenie i minimalne wymagania logistyczne to cechy, które dziś idealnie wpisują się w realia ukraińskiego frontu, czyli walki pod presją i z ograniczonymi zasobami.

Ogromnym atutem Gripenów może być również ich uzbrojenie, bo oprócz standardowych pocisków powietrze-powietrze, samoloty mogą przenosić rakiety dalekiego zasięgu Meteor. Jak wskazuje ekspert wojskowy Andrij Charuk, to właśnie ten system daje przewagę nad obecnie używanymi przez Ukrainę F-16. Dzięki większemu zasięgowi ukraińscy piloci mogliby skuteczniej zwalczać rosyjskie maszyny jeszcze przed wejściem w bezpośredni kontakt.

Nowa generacja i ambitne plany

Planowane Gripeny E/F to już zupełnie inna klasa, z radarami AESA, rozbudowanymi systemami walki elektronicznej i większym potencjałem bojowym. Szef Saab, Micael Johansson, zapowiada zwiększenie produkcji, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Co więcej, Ukraina rozważa uruchomienie własnej produkcji tych samolotów w przyszłości.

Nowe myśliwce to jednak nie tylko możliwości, ale i problemy logistyczne. Ukraina korzysta już z F-16 oraz Mirage 2000, a każdy typ samolotu wymaga osobnego zaplecza, części i wyszkolonego personelu. Dlatego kluczowe będzie tempo szkolenia i integracji nowych systemów. To proces, który potrwa lata, ale jego efekt może zdecydować o równowadze sił w powietrzu.

