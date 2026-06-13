Odkrycie dotyczy gniazda, które zostało odnalezione po tym, jak drzewo zostało zniszczone w wyniku eksplozji bomby szybującej. Wśród rozbitych gałęzi znajdowała się niewielka konstrukcja spleciona nie tylko z trawy, ale również z cienkich włókien światłowodowych.

Materiał ten pochodzi z dronów FPV, które są masowo wykorzystywane na froncie. W przeciwieństwie do standardowych modeli sterowanych radiowo, część z nich korzysta z przewodowego połączenia światłowodowego, co pozwala uniknąć zakłóceń elektronicznych.

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Niewidzialny odpad nowej wojny

Każdy taki dron rozwija za sobą długi cienki kabel, który po zakończeniu misji pozostaje w terenie. W efekcie pola, drogi i lasy pokrywają się niemal niewidocznymi włóknami z tworzyw sztucznych.

Skala zjawiska może być ogromna. W zależności od konstrukcji, pojedyncza szpula może mieć długość nawet kilkudziesięciu kilometrów. Przy intensywnym wykorzystaniu dronów na froncie oznacza to powstawanie znacznych ilości trudnych do usunięcia odpadów.

Przyroda się dostosowuje

Dla ptaków takie włókna stają się po prostu kolejnym materiałem budulcowym. Są lekkie, wytrzymałe i elastyczne, a dodatkowo mogą zapewniać pewną izolację. To sprawia, że trafiają do gniazd obok naturalnych elementów, jak trawa czy gałązki. I choć zjawisko to pokazuje zdolność przyrody do adaptacji nawet w ekstremalnych warunkach, jego konsekwencje mogą być poważne.

Eksperci ostrzegają, że pozostawione w środowisku włókna światłowodowe mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt. Istnieje ryzyko zaplątywania się w nie ptaków, nietoperzy oraz drobnych ssaków. Z czasem materiał ten może również ulegać degradacji, przekształcając się w mikroplastiki trafiające do gleby i wód, co pokazuje, że odpady generowane przez nowoczesne technologie wojskowe mogą wpływać na ekosystemy jeszcze długo po zakończeniu działań zbrojnych.

Lek na raka jajnika daje nadzieję na dłuższe i lepsze życie © 2026 Associated Press