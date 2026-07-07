RCH 155 został "przetestowany bojowy" na Ukrainie

O bojowym użyciu systemu RCH 155 poinformował doradca jej producenta - Nicholas Drummond. Nie wiadomo dokładnie, co oznacza "bojowe wykorzystanie". System ten mógł zarówno zostać wykorzystany na polu walki w pojedynczych przypadkach, jak i pełnić operacje już przez znaczny okres. Nie ma też dokładnych informacji, czy RCH 155 dalej jest wykorzystywany na froncie na Ukrainie.

Producent RCH 155 francusko-niemiecki koncern Krauss-Maffei Wegmann + Nexter Systems (KNDS), podpisał we wrześniu 2022 roku umowę na dostawę 18 sztuk tych systemów do Ukrainy, która miała zostać ich pierwszym użytkownikiem. Przez cały okres wojny łącznie zakontraktowano 54 RCH 155 dla Ukrainy, a pierwsze miały trafić do naszego sąsiada w zeszłym roku. Niemniej w marcu 2026 roku pojawiły się informacje, że wyszkolonych zostało około 600 ukraińskich żołnierzy z obsługi RCH 155, jednak jeszcze nie został wdrożony na froncie. Nieoficjalnie mówiło się, że Ukraińcy wymagali wprowadzenia kilku rozwiązań, ze względu na nieprzystosowanie konstrukcji do wymogów frontu oraz zintegrowanie go z ukraińskim ekosystemem bojowym DELTA.

RCH 155 podczas testów. Krauss-Maffei Wegmann Wikimedia Commons

Co potrafi RCH 155?

Głównym uzbrojeniem RCH 155 jest armata L52 natowskiego kalibru 155 mm. Może razić cele na odległość maksymalnie do 40 kilometrów przy zastosowaniu standardowej amunicji. W ciągu jednej minuty może wystrzelić aż osiem pocisków. Co ciekawe RCH 155 ma możliwość strzelania w ruchu.

Kluczowym rozwiązaniem pojazdu jest tu AGM (Artillerie-Geschütz-Modul), czyli Zdalnie Sterowany Moduł Artyleryjski. Wieża armatohaubicy jest w pełni zdalna, automatyzując proces ładowania i celowania. Dzięki temu załoga składa się tylko z dwóch osób, która może prowadzić skuteczny ogień w pełnym obrocie wieży bez większego wysiłku. AGM jest umieszczony na kołowej platformie pojazdu opancerzonego Boxer 8x8. Zapewnia dzięki temu szybkie przemieszczanie, jednak kosztem zdolności w terenie. KNDS opracował też wersję gąsienicową RCH 155, którą opisaliśmy na łamach Interii GeekWeek.



