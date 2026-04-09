Drony przechwytujące, będące jednym z kluczowych elementów ukraińskiego systemu obrony, wykorzystywane są do bezpośredniego niszczenia celów w powietrzu. Wśród zestrzelonych przez nie maszyn znalazły się m.in. drony-kamikadze z rodziny Shahed, a także różne systemy rozpoznawcze i uderzeniowem w tym Orlan i Zala.

Rekordowa ukraińska obrona nieba

Program rozwijany jest we współpracy z krajowymi producentami, z którymi resort obrony regularnie konsultuje dalsze kierunki rozwoju. Jak wskazują ukraińskie władze, szybki wzrost skuteczności jest efektem intensywnego rozwoju technologicznego i produkcji prowadzonej w warunkach wojennych.

Rosyjskie drony coraz groźniejsze

Jednocześnie Fedorow zwrócił uwagę na nowe wyzwania. Coraz częściej wykorzystywane przez Rosję odrzutowe wersje dronów Shahed osiągają wyższe prędkości, co utrudnia ich przechwytywanie. W odpowiedzi Ukraina rozwija nowe rozwiązania technologiczne, w tym szybsze drony przechwytujące oraz ulepszone systemy naprowadzania.

Wsparciem dla tych działań jest m.in. program grantowy realizowany wspólnie z Unią Europejską, który zakłada finansowanie projektów zdolnych do zwalczania szybkich celów powietrznych. Równolegle rozwijane są technologie oparte na sztucznej inteligencji, mające zwiększyć skuteczność działania systemów w trudnych warunkach pogodowych.

Ukraińskie drony przechwytujące działają inaczej niż tradycyjne systemy obrony powietrznej. Zamiast kosztownych rakiet wykorzystują relatywnie tanie bezzałogowce, które niszczą cele poprzez bezpośrednie uderzenie. Pozwala to znacząco ograniczyć koszty i prowadzić działania na dużą skalę. Według zapowiedzi władz program będzie dalej rozwijany, a państwo jest gotowe szybko wdrażać nowe rozwiązania, które zwiększą skuteczność ochrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej.

Zobacz również: Daniel Górecki

''Wydarzenia'': Nowy rozdział podboju kosmosu z Artemis 2. Czekano na to 58 lat Polsat News Polsat News