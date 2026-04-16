Nowy pakiet obejmuje szeroką gamę systemów - od dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu, przez platformy rozpoznawcze i wywiadowcze, po bezzałogowce logistyczne i morskie. Jak podkreśla brytyjski rząd, wszystkie te rozwiązania zostały już sprawdzone w warunkach bojowych na ukraińskim froncie, a dostawy rozpoczęły się w tym miesiącu.

Drony kluczowe na współczesnym polu walki

Nie da się ukryć, że pakiet ten wyraźnie podkreśla rosnącą rolę dronów, które są dziś wykorzystywane przez Ukrainę nie tylko do rozpoznania, ale także do precyzyjnych uderzeń, wsparcia logistycznego oraz operacji morskich.

Bezzałogowce są też kluczowe dla obrony przed ciągłymi atakami ze strony Rosji - wystarczy tylko przypomnieć, że według brytyjskich danych tylko w marcu 2026 roku Moskwa użyła ok. 6500 dronów szturmowych, tj. wyraźnie więcej niż miesiąc wcześniej.

W piątym roku brutalnej wojny Putina Wielka Brytania idzie o krok dalej i w tym roku dostarcza Ukrainie największą w historii liczbę dronów

Wsparcie dla Ukrainy i brytyjskiej gospodarki

Ogłoszenie pakietu zbiegło się z 34. spotkaniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w Berlinie. W rozmowach uczestniczyli m.in. brytyjski minister obrony John Healey, niemiecki minister obrony Boris Pistorius, ukraiński minister obrony Mychajło Fedorow oraz sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

Program dronowy jest częścią szerszego pakietu pomocy wojskowej o wartości 3 miliardów funtów, który obejmuje również środki z międzynarodowej inicjatywy ERA, wykorzystującej dochody z zamrożonych rosyjskich aktywów.

Znaczna część inwestycji trafi do brytyjskich firm, jak Tekever, Windracers oraz Malloy Aeronautics. Rząd podkreśla, że program nie tylko wzmacnia zdolności obronne Ukrainy, ale także napędza rozwój sektora technologicznego w Wielkiej Brytanii i tworzy nowe miejsca pracy.

W ostatnich tygodniach Londyn sygnalizował również zainteresowanie integracją ukraińskich technologii - szczególnie systemów przeciwdronowych - z własnymi siłami zbrojnymi oraz strukturami NATO. Równolegle rozwijane są rozwiązania mające przeciwdziałać nowym typom dronów, w tym sterowanym światłowodowo.

W ostatnich tygodniach Putin, mając na uwadze Bliski Wschód, chce odwrócić naszą uwagę, ale Ukraińcy nadal walczą z ogromną odwagą i nic nie odciągnie naszej uwagi od dalszego wspierania ich tak długo, jak będzie to konieczne do zapewnienia pokoju

