Rosja ma za sobą kolejny fatalny pod względem strat miesiąc wojny w Ukrainie, bo jak podaje Kijów, w samym tylko czerwcu udało mu się zniszczyć lub wyłączyć z walki 2074 systemy artyleryjskie (w maju było to 1993 systemów artyleryjskich). Jak podkreśla ukraiński resort obrony, czerwcowy wynik odpowiada wyposażeniu ponad 110 standardowych dywizjonów artylerii.

Ukraina wskazuje na efekty programu "Logistics Lockdown"

Kijów wiąże ten wzrost strat z realizacją uruchomionego przez Ministerstwo Obrony Ukrainy programu "Logistics Lockdown", którego założeniem jest rozwijanie zdolności prowadzenia uderzeń na średnich dystansach oraz systematyczne atakowanie rosyjskiego zaplecza logistycznego.

Ukraińskie siły od wielu miesięcy zwiększają liczbę ataków wymierzonych w składy amunicji, centra logistyczne, bazy paliwowe, trasy transportowe, stacje transformatorowe oraz infrastrukturę wojskową znajdującą się daleko za linią frontu, co przekłada się na ograniczenie zdolności rosyjskiej armii do prowadzenia intensywnego ostrzału artyleryjskiego.

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Rekordowe straty także w pojazdach

Czerwiec miał przynieść Rosji również najwyższe od początku wojny straty w pojazdach wojskowych. Według ukraińskich danych zniszczono lub uszkodzono 12 878 pojazdów oraz cystern z paliwem - miesiąc wcześniej liczba ta wynosiła 8612. W opublikowanym zestawieniu znalazły się także inne kategorie sprzętu wojskowego, i tak w czerwcu Siły Zbrojne Ukrainy miały wyłączyć z walki również 103 czołgi, 197 bojowych wozów opancerzonych i 60 systemów obrony przeciwlotniczej.

Uwagę zwraca szczególnie ta ostatnia wartość, która według ukraińskiego Ministerstwa Obrony oznacza "najwyższy miesięczny wynik strat rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej od dwóch lat oraz drugi najwyższy od początku wojny". Warto jednak pamiętać, że opublikowane statystyki pochodzą od ukraińskiego Sztabu Generalnego i nie zostały niezależnie potwierdzone, a Rosja nie publikuje pełnych danych dotyczących strat własnych. Niezależni analitycy od początku wojny podkreślają zaś, że dokładna skala strat obu stron pozostaje trudna do zweryfikowania.



