Rosja atakuje, Ukraina odpowiada. Be-200, Ka-27, Tor-M2 i Pancyr-S1 bez szans
Ukraińskie siły przeprowadziły jedną z najbardziej skoordynowanych operacji uderzeniowych ostatnich miesięcy, atakując jednocześnie cele w głębi Rosji oraz na okupowanych terytoriach Ukrainy. Wśród trafionych obiektów znalazły się systemy obrony powietrznej, statki transportowe, infrastruktura szkoleniowa oraz elementy lotnictwa morskiego.
Operacja była odpowiedzią na zmasowany rosyjski atak powietrzny, który według danych ukraińskich obejmował ponad 1500 dronów i dziesiątki pocisków. Kijów uderzył w sposób przemyślany i wielowarstwowy, obejmując za cel rosyjskie środki obrony przeciwlotniczej oraz lotnictwo.
Precyzyjne uderzenia w lotnictwo i obronę powietrzną
Operatorzy ukraińskich dronów trafili m.in. samolot-amfibię Be-200 Altair oraz śmigłowiec Ka-27 w Jejsku nad Morzem Azowskim. Równolegle zniszczono systemy obrony powietrznej Pancyr-S1 na okupowanym Krymie oraz Tor-M2 w obwodzie ługańskim - kluczowe elementy rosyjskiej "tarczy" chroniącej wojska i zaplecze logistyczne przed ukraińskimi atakami.
Siły Systemów Bezzałogowych kontynuują metodyczne uderzenia w krytycznie ważne elementy infrastruktury wojskowej przeciwnika, ograniczając jego zdolność do prowadzenia działań bojowych i zaopatrywania własnych zgrupowań
Uderzenie w logistykę i zaplecze frontu
Istotnym elementem operacji było także uderzenie w logistykę. Ukraińskie drony trafiły statek transportowy przewożący amunicję w okupowanym Berdiańsku, czyli jednym z głównych portów wykorzystywanych przez Rosję do zaopatrywania sił na południu Ukrainy.
W głębi Rosji celem stała się rafineria ropy naftowej w Riazaniu. Atak wywołał duży pożar, a lokalne władze potwierdziły ofiary i zniszczenia infrastruktury cywilnej. Uderzenia w sektor energetyczny mają na celu nie tylko presję ekonomiczną, ale również ograniczenie zdolności logistycznych armii rosyjskiej.
Na okupowanym wschodzie Ukrainy uderzono również w zaplecze personalne armii rosyjskiej. Ataki objęły centrum szkoleniowe oraz tymczasowe miejsca dyslokacji żołnierzy, co może bezpośrednio wpłynąć na zdolność Rosji do uzupełniania strat i utrzymania stabilności frontu.
Strategia wyniszczania zamiast jednego uderzenia
Skala i rozproszenie geograficzne ataków - od centralnej Rosji po Krym, Donbas i wybrzeże Morza Kaspijskiego - wskazują na wyraźną zmianę podejścia. Ukraina coraz rzadziej stawia na pojedyncze spektakularne uderzenia, skłaniając się raczej w stronę systematycznego niszczenia kluczowych ogniw rosyjskiej machiny wojennej.
Osłabianie obrony powietrznej otwiera drogę dla kolejnych ataków, uderzenia w logistykę utrudniają zaopatrywanie wojsk, a niszczenie infrastruktury szkoleniowej spowalnia rotację i odbudowę sił. To strategia, która nie daje natychmiastowych efektów na mapie frontu, ale z czasem może przesądzić o zdolności Rosji do prowadzenia długotrwałej wojny.