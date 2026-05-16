Operacja była odpowiedzią na zmasowany rosyjski atak powietrzny, który według danych ukraińskich obejmował ponad 1500 dronów i dziesiątki pocisków. Kijów uderzył w sposób przemyślany i wielowarstwowy, obejmując za cel rosyjskie środki obrony przeciwlotniczej oraz lotnictwo.

Precyzyjne uderzenia w lotnictwo i obronę powietrzną

Operatorzy ukraińskich dronów trafili m.in. samolot-amfibię Be-200 Altair oraz śmigłowiec Ka-27 w Jejsku nad Morzem Azowskim. Równolegle zniszczono systemy obrony powietrznej Pancyr-S1 na okupowanym Krymie oraz Tor-M2 w obwodzie ługańskim - kluczowe elementy rosyjskiej "tarczy" chroniącej wojska i zaplecze logistyczne przed ukraińskimi atakami.

Siły Systemów Bezzałogowych kontynuują metodyczne uderzenia w krytycznie ważne elementy infrastruktury wojskowej przeciwnika, ograniczając jego zdolność do prowadzenia działań bojowych i zaopatrywania własnych zgrupowań

Rozwiń

Uderzenie w logistykę i zaplecze frontu

Istotnym elementem operacji było także uderzenie w logistykę. Ukraińskie drony trafiły statek transportowy przewożący amunicję w okupowanym Berdiańsku, czyli jednym z głównych portów wykorzystywanych przez Rosję do zaopatrywania sił na południu Ukrainy.

W głębi Rosji celem stała się rafineria ropy naftowej w Riazaniu. Atak wywołał duży pożar, a lokalne władze potwierdziły ofiary i zniszczenia infrastruktury cywilnej. Uderzenia w sektor energetyczny mają na celu nie tylko presję ekonomiczną, ale również ograniczenie zdolności logistycznych armii rosyjskiej.

Na okupowanym wschodzie Ukrainy uderzono również w zaplecze personalne armii rosyjskiej. Ataki objęły centrum szkoleniowe oraz tymczasowe miejsca dyslokacji żołnierzy, co może bezpośrednio wpłynąć na zdolność Rosji do uzupełniania strat i utrzymania stabilności frontu.

Strategia wyniszczania zamiast jednego uderzenia

Skala i rozproszenie geograficzne ataków - od centralnej Rosji po Krym, Donbas i wybrzeże Morza Kaspijskiego - wskazują na wyraźną zmianę podejścia. Ukraina coraz rzadziej stawia na pojedyncze spektakularne uderzenia, skłaniając się raczej w stronę systematycznego niszczenia kluczowych ogniw rosyjskiej machiny wojennej.

Osłabianie obrony powietrznej otwiera drogę dla kolejnych ataków, uderzenia w logistykę utrudniają zaopatrywanie wojsk, a niszczenie infrastruktury szkoleniowej spowalnia rotację i odbudowę sił. To strategia, która nie daje natychmiastowych efektów na mapie frontu, ale z czasem może przesądzić o zdolności Rosji do prowadzenia długotrwałej wojny.

Naukowcy stworzyli obraz mężczyzny uciekającego przed erupcją w Pompejach. Wykorzystali niedawno odkryte szkielety © 2026 Associated Press