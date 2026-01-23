Ukraińscy eksperci z portalu Defense Express poinformowali o przełomowym odkryciu wśród szczątków po jednym z ostatnich rosyjskich ataków rakietowych na ten kraj. Otóż zidentyfikowano fragmenty pocisku 48N6E2, czyli eksportowej wersji rakiety stosowanej w systemach S-300PMU2 "Faworit" oraz S-400 "Triumf". Oznaczenie "E" jednoznacznie wskazuje na wariant przeznaczony na eksport, a nie na potrzeby własnych sił zbrojnych Rosji. To pierwszy udokumentowany przypadek użycia takiej amunicji w wojnie przeciwko Ukrainie.

Pocisk 48N6E2 ma długość około 7,5 metra, osiąga prędkość ponad Mach 6 i zasięg do 200 km. Wyposażony jest w półaktywne naprowadzanie radiolokacyjne oraz głowicę odłamkową o masie 180 kg. Normalnie służy do zwalczania samolotów, pocisków manewrujących i balistycznych, lecz w Ukrainie Rosja stosuje go w sposób zmodyfikowany, a mianowicie jako broń uderzeniową na cele naziemne. Taki zabieg świadczy o poważnych brakach w rosyjskich zapasach standardowej amunicji. Ten fakt zmusza Moskwę do sięgania po rezerwy eksportowe.

Rosja atakuje Ukrainę bronią, którą miała wysłać do Indii

Chociaż na Ukrainie w ostatnich dniach panowały tęgie mrozy i Rosjanie mogli wykorzystać ten fakt na masową skalę bombardując miasta, by wywołać kryzys humanitarny, jak tłumaczą eksperci, nie wykorzystali w pełni możliwości. Stało się to dlatego, że zwyczajnie nie mają czym dokonywać takich ataków. Zaczynają kończyć się własne zapasy, w użyciu są te z bieżącej produkcji i Rosjanie sięgają po systemy, które miały iść na eksport do sojuszników. To pokazuje desperację armii Kremla.

Najbardziej prawdopodobnym pierwotnym odbiorcą tych rakiet są Indie., ale mówi się też o Iranie. W 2018 roku New Delhi podpisało kontrakt na pięć pułków S-400 o wartości 5,43 mld dolarów, z planowanym zakończeniem dostaw do 2023 roku. Do dziś dostarczono jedynie trzy zestawy. Co ciekawe, czwarty ma dotrzeć dopiero w maju 2026, a piąty w 2027. Opóźnienia wynikają z wojny na Ukrainie, sankcji oraz zużycia zapasów przez Indie podczas operacji "Sindoor", która miała miejsce wiosną 2025 roku przeciwko Pakistanowi. Eksperci wskazują, że Indie, jako jedyny kraj wciąż oczekujący na nowe systemy S-400, mogły być głównym adresatem tych pocisków.

Coraz większe problemy w rosyjskiej armii

Iran również pojawia się w analizach. Teheran posiada starsze systemy S-300PMU2 (dostarczone w 2016 roku), które ucierpiały w izraelskich uderzeniach w 2024-2025. Doniesienia o dostawach S-400 do Iranu w 2025 roku dotyczyły jedynie prób poligonowych. Jak wynika z dostępnych informacji, eksportowe S-300PMU2 trafiły wcześniej do Algierii, Azerbejdżanu, Chin czy Syrii, ale aktywny kontrakt dotyczy wyłącznie Indii. Jak tłumaczą analitycy, użycie rakiet 48N6E2 w Ukrainie sugeruje, że Rosja priorytetyzuje własne potrzeby wojenne kosztem zobowiązań zagranicznych.

Odkrycie to kolejny raz podkreśla głęboki kryzys rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Wojna pochłania ogromne ilości amunicji przeciwlotniczej, a to prowadzi do opóźnień w kontraktach eksportowych i osłabienia wiarygodności Moskwy jako dostawcy. Dla Indii ta sytuacja wcale nie jest lepsza, bo oznacza ryzyko dalszych braków w zapasach, co w kontekście napięć z Pakistanem i Chinami jest poważnym problemem.

Największy problem może mieć jednak Iran. Atak na ten kraj może mieć miejsce już w przyszłym tygodniu, a tymczasem brak realnych dostaw S-400 pokazuje granice rosyjskiego wsparcia. Odkrycie ukraińskich ekspertów może podważyć pozycję Rosji na globalnym rynku broni.

