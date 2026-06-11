Chciałoby się powiedzieć, że kiedy Moskwa decyduje się na paradę wojskową bez czołgów, pocisków i innego sprzętu wojskowego, bo jak przekonuje w rozmowie z BBC rosyjski deputowany Jewgienij Popow, "czołgi są zajęte" i "bardziej potrzebne na polu bitwy niż na Placu Czerwonym", to "wiedz, że coś się dzieje". I jeśli polegać na analizie analityka OSINT działającego pod pseudonimem Jompy, faktycznie się dzieje - jego zdaniem realne rezerwy czołgów Rosji mogą być znacznie mniejsze niż deklarowane.

Zestawienie obejmuje dziewięć rosyjskich baz magazynowych, w których zidentyfikowano łącznie 2 088 czołgów różnych typów - od przestarzałych T-54/55 i T-62, przez T-64, po różne warianty T-72 i T-80. Na pierwszy rzut oka liczba ta może sugerować znaczący potencjał rezerwowy, jednak szczegółowa analiza prowadzi do znacznie bardziej ostrożnych wniosków.

Odrzucenie części floty znacząco zmienia obraz

W pierwszej kolejności należy wykluczyć 440 sztuk czołgów T-64 pozostających w magazynach, które ze względu na ich ograniczone wykorzystanie w rosyjskich siłach zbrojnych, uznawane są za praktycznie nieprzydatne - Moskwa ma tu problemy z częściami zamiennymi oraz trudności logistyczne.

Dodatkowo 50 niezidentyfikowanych czołgów znajdujących się w jednej z baz pełni funkcję zasobu tranzytowego, a nie magazynowego, co oznacza, że nie stanowią realnej rezerwy. Po uwzględnieniu tych czynników liczba potencjalnie dostępnych maszyn spada do 1 598, jednak i ta wartość okazuje się zawyżona, gdy uwzględni się stan techniczny pojazdów.

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Degradacja i kanibalizacja

Zdjęcia satelitarne wskazują na szeroką skalę degradacji sprzętu przechowywanego przez lata na otwartym terenie, często bez odpowiedniego zabezpieczenia. W wielu bazach widoczne są czołgi w stanie zaawansowanego zużycia, a także pojazdy rozebrane na części.

W jednej z lokalizacji około 200 czołgów T-62 pozostaje nietkniętych od dwóch lat, mimo że inne maszyny z tej samej bazy były kierowane na front. W innej bazie około 250 czołgów T-72 Ural było kontrolowanych i przemieszczanych, lecz nie zostało wykorzystanych operacyjnie, co w obu przypadkach sugeruje niską przydatność bojową.

Z kolei bardziej zaawansowane warianty, jak T-72B czy T-80, mimo teoretycznie wyższej wartości, również pozostają w magazynach. Analiza wskazuje, że wiele z nich było wcześniej "kanibalizowanych", czyli pozbawionych części w celu utrzymania innych pojazdów w sprawności. W bazach widoczne są także kadłuby czołgów bez wież oraz składowane osobno elementy konstrukcyjne, co dodatkowo ogranicza możliwość ich przywrócenia do służby bojowej.

Realna rezerwa Rosji

Po uwzględnieniu wszystkich czynników, tj. wykluczeniu nieprzydatnych typów czołgów, sprzętu w tranzycie, pojazdów zdegradowanych oraz rozebranych na części, szacunkowa liczba czołgów możliwych do wykorzystania spada do około 851. I co istotne, są to w dużej mierze najstarsze i najmniej zaawansowane konstrukcje, w tym liczne T-62, około 100 T-54/55 oraz około 150 T-72A. Oznacza to, że nawet ta dostępna rezerwa ma ograniczoną wartość bojową.

Analiza obejmuje również tempo wykorzystania zapasów przeznaczonych do modernizacji. W przypadku czołgów T-80, przy obecnym tempie prac, dostępne zasoby mogą zdaniem analityka zostać wyczerpane w ciągu około 12 miesięcy. To stawia rosyjski przemysł zbrojeniowy przed potencjalnym wyborem - ograniczyć produkcję lub przejść na wytwarzanie nowych czołgów od podstaw, co wiąże się z większymi kosztami i dłuższym czasem realizacji.

Dotychczasowa zdolność Rosji do uzupełniania strat opierała się w dużej mierze na modernizacji sprzętu wycofanego z magazynów, jednak przy kurczących się rezerwach model ten może wkrótce przestać być wystarczający. W kontekście udokumentowanych strat, przekraczających 4 350 czołgów od początku inwazji, realna zdolność Moskwy do podtrzymywania potencjału pancernego może być więc znacznie bardziej ograniczona, niż wynika to z oficjalnych deklaracji.

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