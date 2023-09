Wygląda na to, że rosyjska armia musi przygotować się na ogromne straty sprzętowe nie tylko na terenie atakowanej Ukrainy, ale i w kraju. Główny Wydział Wywiadu (GUR) Ministerstwa Obrony Ukrainy poinformował w mediach społecznościowych, że "nieznani sabotażyści" włamali się na lotnisko wojskowe "Czkałowski", zlokalizowane 31 km na północny wschód od Moskwy, podłożyli materiały wybuchowe i wysadzili w powietrze dwa samoloty (a przy okazji uszkodzili kolejny) i jeden helikopter.

Nieznane osoby podłożyły materiały wybuchowe na silnie strzeżonym lotnisku i wysadziły w powietrze samoloty AN-148 i Ił-20 (oba należące do 354. pułku Wojsk Specjalnych) oraz śmigłowiec Mi-28N, który wcześniej brał czynny udział w zestrzeleniu dronów szturmowych nad regionem moskiewskim czytamy w poście na Telegramie.

Czy nikt nie pilnuje rosyjskiego lotniska?

Jak przekonuje strona ukraińska, chociaż jednostki nie zostały kompletnie zniszczone, to ich uszkodzenia są poważne i nie pozwolą na szybki powrót do służby. Jak to możliwe, skoro na lotnisku "Czkałowski" stacjonują zwykle ważne rządowe i wojskowe statki powietrzne, w tym specjalne samoloty rozpoznawcze i rosyjskie samoloty "dnia zagłady", czyli latające centra dowodzenia Ił-80? Pozostaje to ukraińską tajemnicą, ale jedno jest pewne - biorąc pod uwagę ogromne znaczenie maszyn znajdujących się na lotnisku, obiekt musiał znajdować się pod silną ochroną rosyjskich sił specjalnych.

