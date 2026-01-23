Siły Zbrojne Ukrainy kolejny raz udowodniły, że Rosjanie nie mogą czuć się bezpiecznie nie tylko na okupowanych terenach Ukrainy, ale również na własnej rosyjskiej ziemi. Otóż Ukraińcy wykryli jedno z centrów dowodzenia rosyjskiej armii. Dowództwo zdecydowało o zlikwidowaniu je za pomocą potężnych bomb kierowanych AASM Hammer.

Co ciekawe, na miejsce wysłano z misją niegdyś polski myśliwiec MiG-29, który został odpowiednio zmodyfikowany z myślą o przenoszeniu francuskich bomb AASM Hammer. Maszyna, w zależności od pokonywanego dystansu podczas misji, może transportować od dwóch do czterech tego typu bomb. To w zupełności wystarcza, by zrównać z ziemią małe osiedle blokowisk.

Rosyjska baza zrównana z ziemią za pomocą AASM Hammer

W sieci pojawił się materiał filmowy, na którym uwieczniono przebieg tej kolejnej spektakularnej misji. Można na nim zobaczyć moment uderzenia dwóch francuskich bomb AASM Hammer w budynki. Eksplozje były tak gigantyczne, że zmieniły się one w jedno wielkie gruzowisko. Oddział rosyjskich żołnierzy poniósł śmieć na miejscu.

Te francuskie bomby może przenosić ukraiński myśliwiec MiG-29 lub słynne F-16. Eksperci tłumacza, że ta broń jest obecnie najważniejszą w arsenale lotniczym. Siły Zbrojne Ukrainy używają je na przemian z amerykańskimi bombami kierowanymi GBU-39 lub JDAM. Z dostępnych informacji wynika, że Francja dostarcza Ukrainie bomby AASM Hammer regularnie. Na przykład w styczniu 2024 roku pojawiły się dane, że kraj ten zobowiązał się dostarczać ok. 50 bomb miesięcznie przez rok, co daje potencjalnie ok. 600 bomb rocznie. Jednak na pewno umowa została rozszerzona na kolejne lata.

Setki ataków na Rosję unikalną bronią AASM Hammer

Zapotrzebowanie Ukrainy na te bomby jest duże, szacuje się, że mogą zużywać nawet 100 bomb dziennie w intensywnych działaniach bojowych, co sugeruje, że liczba dostarczonych bomb może być znaczna, ale ograniczona zdolnościami produkcyjnymi Francji. Co ciekawe, Paryż postanowił udoskonalić bomby AASM Hammer z myślą właśnie o prowadzeniu skuteczniejszych ataków na Rosjan w Ukrainie i bezpośrednio na terytorium Rosji.

Chodzi tu o bomby AASM XLR (Extra Long Range). Ten wariant dostępny w wersjach 250 kg i 1000 kg, jest wyposażony w zminiaturyzowany silnik odrzutowy, prawdopodobnie typu ramjet, podobny do stosowanego w pociskach Meteor. Dzięki temu, zasięg bomb wzrósł do 150-200 km przy zrzucie z dużej wysokości, w porównaniu do ok. 70 km w standardowych wersjach AASM. Umożliwia to precyzyjne uderzenia na odległe cele, co jest szczególnie istotne w misjach typu SEAD, czyli tłumienia obrony przeciwlotniczej.

Zwykłe bomby AASM są wyposażone w zaawansowane systemy naprowadzania, w tym inercyjne oraz GPS. To zapewnia tej broni dość dobrą celność, nawet w obliczu silnych zakłóceń. Niektóre wersje dysponują także systemami naprowadzania na podczerwień lub odbitą wiązkę lasera, są jednak rzadziej używane. Celność wynosi od 10 do nawet 1 metra. Cena jednej bomby HAMMER to ponad 210 tysięcy dolarów. Sebastien Lecornu, minister Sił Zbrojnych Francji, powiedział, że przystosowane do nowych francuskich bomb AASM zostały ukraińskie myśliwce MiG-29, Su-27 i frontowe bombowce Su-24.

