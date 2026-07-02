Jeśli rosyjskie wyliczenia byłyby prawdziwe, oznaczałoby to, że tylko w czerwcu rosyjska obrona przeciwlotnicza zestrzeliwała średnio blisko 600 dronów dziennie. Zdaniem wielu zachodnich analityków oraz społeczności OSINT właśnie ta skala budzi największe wątpliwości. Dotychczas nie pojawiły się bowiem niezależne dowody potwierdzające prowadzenie przez Ukrainę tak intensywnej kampanii z użyciem bezzałogowców.

Eksperci nie wierzę w rosyjskie dane

Eksperci zwracają uwagę, że rosyjskie statystyki obejmują wyłącznie bezzałogowce typu samolotowego operujące nad terytorium Rosji, a metodologia ich liczenia znacząco różni się od danych publikowanych przez ukraińskie Siły Powietrzne.

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Ktoś tu kłamie

Według autorów analizy opublikowanej przez serwis branżowy, gdyby Rosja rzeczywiście przechwyciła 17 832 drony tylko w czerwcu, Ukraina musiałaby wyprodukować i wysłać nawet 20-25 tysięcy takich maszyn w ciągu jednego miesiąca. Oznaczałoby to największą kampanię z użyciem bezzałogowców w historii współczesnych konfliktów zbrojnych. Dotychczas jednak ani ukraińskie władze, ani producenci dronów nie informowali o możliwościach produkcyjnych odpowiadających takiej skali.

Analitycy wskazują również na możliwe motywy publikowania tak wysokich statystyk przez Moskwę. Rekordowe liczby mogą wzmacniać przekaz o skuteczności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, uzasadniać dalsze wydatki na kosztowne systemy przeciwlotnicze oraz minimalizować wizerunkowe skutki coraz częstszych ukraińskich ataków na cele położone głęboko na terytorium Rosji.

Jednocześnie niezależne źródła regularnie potwierdzają skuteczne uderzenia ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie, zakłady przemysłu zbrojeniowego i magazyny amunicji. Zdjęcia satelitarne oraz materiały publikowane w mediach społecznościowych dokumentują zniszczenia m.in. w Penzie, Ufie, Czapajewsku czy Wotkińsku. Zdaniem ekspertów świadczy to o tym, że ukraińska kampania dalekiego zasięgu rzeczywiście nabiera tempa, choć jej rzeczywista skala pozostaje trudniejsza do oszacowania niż wynikałoby z rosyjskich komunikatów.



