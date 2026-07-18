Rosja ewakuuje operatorów dronów z frontu. Mają chronić "flotę cieni"

Rosja przenosi część wyspecjalizowanych operatorów dronów z działań na froncie do ochrony statków pływających po Morzu Czarnym i Morzu Azowskim. O takich działaniach poinformował na Facebooku Robert "Madziar" Browdi, dowódca Sił Systemów Bezzałogowych ukraińskiej armii. Informację przytoczyła również PAP.

- Wróg wycofuje do 200 załóg systemów (dronowych) Rubikon, by chronić flotę cieni. Po jednej (załodze) na każdy aktywny statek - przekazał Browdi.

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Tak zwana flota cieni to sieć statków, głównie starszych tankowców, które według dostępnych informacji są wykorzystywane przez Rosję do omijania międzynarodowych sankcji dotyczących eksportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Obecnie ma liczyć co najmniej 600 jednostek, choć niektóre szacunki mówią nawet o około 1,6 tys. statków działających na całym świecie.

Ukraina nasila ataki na statki

Jak podał portal Ukrainska Prawda, między 6 a 18 lipca ukraińskie bezzałogowce zaatakowały 172 rosyjskie jednostki pływające. Większość z nich znajdowała się na Morzu Azowskim, a pozostałe na Morzu Czarnym. Tylko w nocy z 17 na 18 lipca celem ataków było 13 jednostek, w tym statki do przewozu ładunków, tankowiec, gazowiec, holownik oraz dwa pływające żurawie.

Serwis przypomniał, że celem tych działań jest utrudnienie transportu ropy, paliw i innych ładunków przewożonych z naruszeniem sankcji nałożonych na Rosję.

Czym jest rosyjski Rubikon?

Według informacji PAP do ochrony statków mają zostać wykorzystane także siły 51. Dywizji Obrony Powietrznej oraz pułku przeciwlotniczego Floty Czarnomorskiej. Formacje te używają między innymi dronów przechwytujących, przenośnych zestawów obrony przeciwlotniczej oraz karabinów maszynowych.

Wspomniane przez Browdiego centrum Rubikon jest uznawane za jeden z najważniejszych rosyjskich ośrodków zajmujących się rozwojem wojskowych zastosowań dronów. Powstało w połowie 2024 roku jako odpowiedź na szerokie wykorzystanie bezzałogowców przez ukraińską armię i odpowiada za opracowywanie taktyki ich użycia oraz szkolenie personelu wojskowego.



