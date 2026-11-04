Rosja grozi, Polska odpowiada. Rosomakami z pociskami Spike

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Wojsko Polskie otrzymało kolejne transportery opancerzone Rosomak wyposażone w bezzałogowe wieże ZSSW-30 i przeciwpancerne pociski kierowane Spike. Tym razem pojazdy nie trafią jednak bezpośrednio do jednostek, ale będą wykorzystywane w Centrum Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Poznaniu, gdzie żołnierze pododdziałów zmechanizowanych będą zdobywać praktyczne doświadczenie w obsłudze nowoczesnego uzbrojenia.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Transportery Rosomak z wieżami ZSSW-30 na terenie Centrum Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Poznaniu
Rosomaki z potężnym uzbrojeniem trafiły do Poznania. Będą szkolić kolejne jednostkiCentrum Szkolenia Wojsk Lądowychdomena publiczna

O dostawie poinformowała Agencja Uzbrojenia. Jak podkreślono w komunikacie, jest to kolejny etap realizacji umowy zawartej w lipcu 2022 roku. Jej celem jest nie tylko zwiększenie zdolności bojowych, ale również rozwój potencjału szkoleniowego Sił Zbrojnych RP. Agencja zwróciła uwagę, że inwestowanie w wyposażenie ośrodków szkoleniowych jest równie istotne jak dostarczanie sprzętu jednostkom operacyjnym. To właśnie podczas szkolenia przyszłe załogi uczą się wykorzystywać jego możliwości w warunkach zbliżonych do pola walki.

Wojsko Polskie będzie ćwiczyć z Rosomakami

Rosomaki otrzymały Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30, opracowany przez Hutę Stalowa Wola i WB Electronics. Jego najważniejszym elementem jest armata automatyczna Mk44S Bushmaster II kalibru 30 mm. Uzbrojenie uzupełniają karabin maszynowy kalibru 7,62 mm oraz podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR. Dzięki temu transporter może zwalczać zarówno cele lekko opancerzone, jak i cięższe pojazdy przeciwnika.

Rosomaki z wieżą ZSSW-30 zapewniają skuteczne zwalczanie celów opancerzonych oraz wsparcie pododdziałów podczas działań bojowych
czytamy w poście Agencji Uzbrojenia na X.

Nowoczesne systemy ogniowe

Istotną rolę odgrywają również systemy optoelektroniczne, umożliwiające obserwację i prowadzenie działań w dzień oraz w nocy, także w trudnych warunkach atmosferycznych. Bezzałogowa konstrukcja wieży oznacza, że jej obsługa odbywa się z wnętrza kadłuba pojazdu, co pozwala ograniczyć narażenie załogi na ostrzał.

Umowa z lipca 2022 roku obejmuje dostawę 70 wież ZSSW-30 przeznaczonych do montażu na już eksploatowanych Rosomakach. Jej wartość wynosi blisko 1,7 mld zł, a realizacja została rozłożona na lata 2024-2027. Była to pierwsza umowa wykonawcza w ramach porozumienia ramowego dotyczącego 341 wież tego typu.

Rosomak to polska wersja licencyjna fińskiego transportera Patria AMV, produkowana przez zakłady Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich. Pojazdy z wieżami ZSSW-30 trafiają już do jednostek Wojska Polskiego, a podobny system uzbrojenia będzie montowany także na bojowych wozach piechoty Borsuk. W ten sposób polskie siły zbrojne stopniowo ujednolicają uzbrojenie części swoich kołowych i gąsienicowych wozów bojowych.

Zobacz również:

Kolejne wozy Rosomak zwiększą siłę polskiej armii. Agencja Uzbrojenia podpisała istotną umowę (zdjęcie ilustracyjne)
Militaria

Polska armia coraz silniejsza. Jest umowa na nowe Rosomaki

Marcin Jabłoński
Marcin Jabłoński


Jak się mieszka na szczycie Fudżi? Japońska fotografka: To moja misja© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze