O dostawie poinformowała Agencja Uzbrojenia. Jak podkreślono w komunikacie, jest to kolejny etap realizacji umowy zawartej w lipcu 2022 roku. Jej celem jest nie tylko zwiększenie zdolności bojowych, ale również rozwój potencjału szkoleniowego Sił Zbrojnych RP. Agencja zwróciła uwagę, że inwestowanie w wyposażenie ośrodków szkoleniowych jest równie istotne jak dostarczanie sprzętu jednostkom operacyjnym. To właśnie podczas szkolenia przyszłe załogi uczą się wykorzystywać jego możliwości w warunkach zbliżonych do pola walki.

Wojsko Polskie będzie ćwiczyć z Rosomakami

Rosomaki otrzymały Zdalnie Sterowany System Wieżowy ZSSW-30, opracowany przez Hutę Stalowa Wola i WB Electronics. Jego najważniejszym elementem jest armata automatyczna Mk44S Bushmaster II kalibru 30 mm. Uzbrojenie uzupełniają karabin maszynowy kalibru 7,62 mm oraz podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike-LR. Dzięki temu transporter może zwalczać zarówno cele lekko opancerzone, jak i cięższe pojazdy przeciwnika.

Rosomaki z wieżą ZSSW-30 zapewniają skuteczne zwalczanie celów opancerzonych oraz wsparcie pododdziałów podczas działań bojowych

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Nowoczesne systemy ogniowe

Istotną rolę odgrywają również systemy optoelektroniczne, umożliwiające obserwację i prowadzenie działań w dzień oraz w nocy, także w trudnych warunkach atmosferycznych. Bezzałogowa konstrukcja wieży oznacza, że jej obsługa odbywa się z wnętrza kadłuba pojazdu, co pozwala ograniczyć narażenie załogi na ostrzał.

Umowa z lipca 2022 roku obejmuje dostawę 70 wież ZSSW-30 przeznaczonych do montażu na już eksploatowanych Rosomakach. Jej wartość wynosi blisko 1,7 mld zł, a realizacja została rozłożona na lata 2024-2027. Była to pierwsza umowa wykonawcza w ramach porozumienia ramowego dotyczącego 341 wież tego typu.

Rosomak to polska wersja licencyjna fińskiego transportera Patria AMV, produkowana przez zakłady Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich. Pojazdy z wieżami ZSSW-30 trafiają już do jednostek Wojska Polskiego, a podobny system uzbrojenia będzie montowany także na bojowych wozach piechoty Borsuk. W ten sposób polskie siły zbrojne stopniowo ujednolicają uzbrojenie części swoich kołowych i gąsienicowych wozów bojowych.



