Otwarto pierwszy most drogowy łączący Rosję i Koreę Północną, który zdaniem władz obu krajów umożliwi łatwiejszy transport towarów i pasażerów przez rzekę Tumen. Przeprawie nadano nazwę Most Jakowa Nowiczenki, od nazwiska radzieckiego żołnierza Armii Czerwonej - Korea Północna przedstawia go jako osobę, która w 1946 roku uratowała życie Kim Ir Senowi.

Pierwsze drogowe połączenie graniczne

Dwupasmowy most ma około 1 km długości, a cała przeprawa wraz z drogami dojazdowymi liczy 4,7 km. Po stronie rosyjskiej znajduje się 424-metrowy odcinek, a po północnokoreańskiej 581-metrowy. Nowe przejście graniczne wyposażono zaś w 10 pasów ruchu, które według rosyjskich władz mogą obsługiwać do 300 pojazdów dziennie.

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Nowe możliwości transportu między państwami

Most połączył rosyjski Chasan z północnokoreańskim Tumangangiem. Jego droga dojazdowa po stronie rosyjskiej prowadzi do federalnej trasy Ussuri, będącej częścią korytarza transportowego Wschód-Zachód. Rosyjskie władze poinformowały, że przewozy towarowe mają rozpocząć się od razu, natomiast uruchomienie pełnego ruchu pasażerskiego planowane jest do końca roku.

Do tej pory podstawowym lądowym połączeniem między Rosją a Koreą Północną był most kolejowy nad Tumenem. Nowa przeprawa tworzy dodatkową możliwość transportu drogowego między oboma państwami. Budowę mostu rozpoczęto wiosną 2025 roku, po zawarciu porozumienia podczas wizyty Władimira Putina w Korei Północnej w 2024 roku.

Otwarcie przeprawy następuje w okresie pogłębienia współpracy Rosji i Korei Północnej, w tym tej wojskowej. Pjongjang wysłał do Rosji żołnierzy wspierających rosyjskie działania wojenne przeciwko Ukrainie, a oba państwa zawarły w 2024 roku traktat o partnerstwie strategicznym. Z samych informacji o otwarciu mostu nie wynika oczywiście, że jest on przeznaczony do transportu wojskowego, ale jak ocenia ukraińska organizacja śledcza Truth Hounds, ma służyć przede wszystkim do stworzenia "ukrytego korytarza logistycznego o znaczeniu wojskowym", który ma wspierać Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie.



