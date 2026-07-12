Jak wynika ze śledztwa redakcji T-invariant, rosyjski system pozyskiwania kadr do programu bezzałogowców nie ogranicza się już do tradycyjnej edukacji technicznej. Coraz większą rolę odgrywają w nim elementy znane z branży gier wideo i e-sportu, które mają zainteresować młodych ludzi technologią wojskową i zachęcić ich do związania swojej przyszłości z produkcją oraz obsługą dronów.

Wystarczy spojrzeć na specjalną strefę ekonomiczną Alabuga w Tatarstanie, gdzie montowane są drony Shahed wykorzystywane do ataków na Ukrainę. Stworzyła ona rozbudowany system rekrutacji, którego centralnym elementem jest gra "Bitwa dronów: Ukraina" - taktyczny symulator, w którym gracze dowodzą oddziałami bezzałogowych statków powietrznych. Jak ustalili dziennikarze, patent na grę został zarejestrowany przez Timura Szagiwalejewa, dyrektora generalnego specjalnej strefy ekonomicznej Alabuga.

Rozwiń

Gra jako narzędzie rekrutacji

Według autorów raportu gra - dostępna w językach rosyjskim, angielskim i chińskim - nie pełni wyłącznie funkcji rozrywkowej, jest wykorzystywana w projekcie "Sokoły Stalina", którego celem jest pozyskiwanie młodych ludzi do pracy przy rosyjskim programie bezzałogowców. Na stronie projektu publikowane są oferty zatrudnienia dla inżynierów, operatorów dronów "Gierań", czyli rosyjskiej wersji irańskich Shahedów oraz dowódców jednostek.

Gra została powiązana m.in. z zawodami w pilotażu dronów zorganizowanymi przez projekt pod koniec kwietnia w moskiewskiej Wyższej Szkole Ekonomii. Warunkiem udziału było wcześniejsze przejście eliminacji w "Bitwa dronów: Ukraina", a następnie należało wygrać rozgrywany w czasie rzeczywistym pojedynek po stronie Rosji. Zainteresowanie? Według ustaleń Meduzy do lipca 2026 roku w grze utworzono już ponad 41 tys. kont użytkowników.

Miliony rubli na e-sport

Produkcja stała się także kluczowym elementem cyberturniejów DroneCon, wspieranych przez Alabugę i projekt "Sokoły Stalina". Łączna pula nagród w zawodach wynosi blisko trzy miliony rubli, a udział w rozgrywkach wymaga wcześniejszego szkolenia z wykorzystaniem wcześniej wspomnianego symulatora.

Udział w turnieju wymaga również przeszkolenia w symulacji "Bitwa dronów", co sprawia, że gra staje się elementem procesu przygotowującego uczestników do dalszego szkolenia

Przypomnijmy, że od 2023 roku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Alabuga montowane są drony bazujące na irańskich konstrukcjach Shahed, które Rosja wykorzystuje podczas ataków na ukraińskie miasta. Na terenie kompleksu działa również Alabuga Polytech, szkoła techniczna, której uczniowie uczestniczą w montażu bezzałogowców.

Wiosną 2026 roku Alabuga oraz uczelnia rozpoczęły kampanię reklamową skierowaną do nastolatków - w materiałach promocyjnych młodzi ludzie opowiadają o zarobkach osiąganych przy składaniu dronów, zachęcając rówieśników do podjęcia pracy. Teraz do kampanii dołącza jeszcze gra wideo, coraz aktywniej promowana w mediach społecznościowych i wśród blogerów.