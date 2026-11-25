W skrócie Rosja zaopatruje się w chińskich sklepach internetowych w dmuchane makiety sprzętu wojskowego, takie jak samoloty, czołgi czy radary.

Producent makiet twierdzi, że jego wyroby imitują nie tylko wygląd, ale także sygnaturę cieplną i emisję radiową, co zwiększa ich wiarygodność dla systemów rozpoznawczych.

Wykorzystywanie tanich atrap ma na celu zmuszenie przeciwnika do marnowania drogiej amunicji na uderzenia w nieistniejące cele, co generuje straty po stronie atakującego.

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Na rosyjskich stronach i chińskich platformach sprzedażowych dziennikarze "The Telegraph" znaleźli pokaźne ilości sprzętu, który na pierwszy rzut oka wygląda jak wojskowe samoloty, czołgi czy wyrzutnie rakiet. To jednak... dmuchane makiety. Ich zadaniem jest zmylić przeciwnika i skłonić go do wydania cennych środków na uderzenie w nieistniejący cel.

Dmuchane samoloty i czołgi z Chin

Jak opisuje brytyjski dziennik, chińskie firmy oferują w internecie atrapy samolotów, systemów obrony powietrznej, artylerii, radarów, a nawet hangarów i namiotów maskujących. Sprzedawcy przyjmują zamówienia na produkty dopasowane do potrzeb klienta. Jedna z reklam miała informować o setkach zrealizowanych zamówień.

Producent Gauss promuje swoje wyroby hasłem "Nadmuchaj, rozstaw, oszukaj". Firma przekonuje, że makiety mogą imitować nie tylko wygląd sprzętu, ale także jego sygnaturę cieplną i emisje radiowe. Ma to utrudnić rozpoznanie i sprawić, że atrapy będą bardziej wiarygodne dla systemów wykrywających cele. Według reklam produkty sprawdzono w warunkach polowych.

Ukraina też korzysta z makiet

Atrapy nie są nowym pomysłem ani wyłącznie rosyjską metodą. Makiety od dawna służą do zmylenia przeciwnika, ale ich znaczenie wzrosło wraz z rozwojem obserwacji z dronów. Gdy niemal każdy większy obiekt może zostać zauważony, fałszywy cel ma skłonić drugą stronę do zmarnowania czasu i uzbrojenia.

Ukraina również wykorzystuje własne makiety, w tym czołgi wykonane ze sklejki. Nie muszą wyglądać idealnie z bliska. Wystarczy, że zmylą obserwatora lub system rozpoznawczy, który nie ma możliwości dokładnego sprawdzenia obiektu.

Tania atrapa to kosztowna pomyłka

Według przytoczonych informacji, Rosja importuje dmuchane makiety z Chin, ich cena jest znacznie niższa niż prawdziwego sprzętu. To ważne w wojnie, w której wykryty cel może zostać zaatakowany drogą amunicją. Zniszczenie taniej atrapy kosztownym pociskiem oznacza dużą stratę po stronie atakującego, nawet jeśli uderzenie było celne.

Pekin może przedstawiać ich sprzedaż jako legalny handel, chociaż rosyjska armia wykorzystuje je na froncie. Eksperci cytowani przez gazetę zwracają uwagę, że takie dostawy pomagają Moskwie, mimo że nie są bezpośrednim przekazywaniem broni.



