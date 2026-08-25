Rosjanie przez długi czas lekceważyli siłę ukraińskich dronów nawodnych, aż zatopiły one znaczną część ich floty i zaczęły brać się za śmigłowce. Dopiero wtedy zaczęły docierać do nas informacje o wprowadzaniu kolejnych "środków mających na celu obronę zasobów morskich przed ukraińskimi atakami".

Było rysowanie sylwetek okrętów na lądzie w celu zmylenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych prowadzących zwiad, było malowanie dziobów i ruf okrętów czarną farbą, by wydawały się mniejsze i mniej atrakcyjne, było przygotowywanie przeróżnych wodnych fortyfikacji i umocnień i były wreszcie szkolenia z zakresu odpierania ataku nawodnych dronów kamikadze.

Rosjanie nie mają pomysłu na drony Magura

Tyle że Ukraińcy nieustannie usprawniają tę platformę, dostarczając Moskwie nowych zmartwień. I nie inaczej jest tym razem, bo Ukraina zaprezentowała nowy bezzałogowy pojazd nawodny MV11, czyli największą jak dotąd konstrukcję należącą do rodziny Magura, która na dodatek różni się od wcześniejszych jednostek przeznaczeniem. Zamiast koncentrować się na misjach uderzeniowych, dron został zaprojektowany jako platforma transportowa i wsparcia dla innych systemów bezzałogowych.

Rozwiń

MV11 ma operować na otwartym morzu, z dala od brzegu i pełnić funkcję mobilnej bazy dla działań morskich. Jednostka może zabrać do 2200 kg ładunku i pozostawać na morzu przez maksymalnie siedem dni. Według UFORCE ma służyć między innymi do wodowania, zaopatrywania i wspierania innych dronów, a także do prowadzenia rozpoznania i obserwacji oraz wsparcia operacji desantowych. Ma również umożliwiać dostarczanie paliwa i wyposażenia innym bezzałogowym jednostkom.

Nowa konstrukcja rozszerza więc możliwości rodziny Magura poza bezpośrednie ataki na cele morskie. UFORCE opisuje MV11 jako pojedynczą platformę zdolną do transportowania i prowadzenia działań z wykorzystaniem innych systemów bezzałogowych z dala od brzegu. Jak wyjaśnia dyrektor generalny firmy, Oleg Rogynskyy, wyjaśniając przy okazji, że nowość została opracowana przez biuro projektowo-badawcze w Portugalii, przy udziale międzynarodowego finansowania:

To nie tylko największy dron morski, ale platforma zapewniająca zdolności w wielu domenach.

Magura ma już doświadczenie bojowe

Rodzina Magura jest głównym morskim produktem UFORCE od momentu wejścia tych systemów do działań bojowych w 2024 roku. Według ukraińskich władz drony tej rodziny przyczyniły się do zatopienia lub uszkodzenia co najmniej kilkunastu rosyjskich jednostek, a ich wykorzystanie było jednym z elementów działań, które zmusiły znaczną część rosyjskiej Floty Czarnomorskiej do wycofania się z wcześniejszych rejonów operowania w pobliżu Krymu.

Magura V7 otrzymała także możliwość przenoszenia pocisków AIM-9 Sidewinder, pod koniec 2024 roku Ukraina poinformowała o pierwszym udanym użyciu drona morskiego do ataku na cel powietrzny, a w maju kolejnego roku historycznym zestrzeleniu dwóch rosyjskich myśliwców Su-30. W 2026 roku platformy Magura zaczęto wykorzystywać również jako nosicieli dronów FPV, a w lipcu ukraiński wywiad wojskowy poinformował o wykorzystaniu takich jednostek do atakowania rosyjskich obiektów radarowych na okupowanym Krymie.

UFORCE nie ujawniło dotąd terminu rozpoczęcia produkcji MV11, jego ceny ani liczby zbudowanych lub zamówionych jednostek. Nie znamy też gabarytów nowości, ale dla porównania mniejsza MAGURA V7 ma około 7,6 m długości i może przenosić ponad 770 kg ładunku na dystansie przekraczającym 560 km.