Ukraińskie drony uszkodziły i zatopiły tak wiele rosyjskich okrętów na Morzu Czarnym, że Kreml musiał w końcu zareagować. Zapowiedzi "nowych środków mających na celu obronę zasobów morskich" padały już w 2024 r. z ust ówczesnego ministra obrony, Siergieja Szojgu i jakieś faktycznie się pojawiły. Inna sprawa, czy malowanie dziobów i ruf swoich okrętów czarną farbą, co miało sprawić, że będą wydawać się mniejsze i mniej atrakcyjne dla ukraińskich żołnierzy, przyniosło jakikolwiek skutek.

Wiadomo też, że Kreml zarządził malowanie sylwetek okrętów wojennych na lądzie w celu zmylenia operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Podobną taktykę stosował zresztą w przypadku samolotów i w sieci nie brakuje zdjęć satelitarnych, na których widać namalowane na płytach lotnisk sylwetki samolotów - inną formą obrony było ustawianie obok prawdziwych samolotów atrap wykonanych z tektury i styropianu czy układanie na nich opon samochodowych.

Trochę pomalujemy, może nie zauważą

I wydaje się, że właśnie obserwujemy rozwinięcie tej techniki, bo jedna z jednostek Floty Bałtyckiej stacjonująca w bazie marynarki wojennej w Kronsztadzie otrzymała malowanie, które ma imitować fragment zabudowy nabrzeża. Na kadłubie namalowano elementy przypominające okna, a nad pokładem rozpięto dodatkowo siatkę mającą chronić przed bezpośrednim uderzeniem drona.

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Zdjęcie okrętu wykonane przez M. Mishina opublikował obserwator wojskowy Massimo Frantarelli, który zidentyfikował jednostkę jako okręt projektu 1331M, klasyfikowany przez NATO jako Parchim II. Zaczęły one trafiać do radzieckiej marynarki w 1986 r., są przeznaczone przede wszystkim do zwalczania okrętów podwodnych i wyposażone m.in. w systemy artyleryjskie AK-176 i AK-630M, wyrzutnie rakietowe Smiercz-2 oraz wyrzutnie torped.

Kamuflaż ma zmylić drony

To nietypowe malowanie nie jest klasycznym kamuflażem, którego podstawowym zadaniem byłoby ukrycie okrętu przed satelitami czy rozpoznaniem lotniczym. Położenie rosyjskich jednostek w Kronsztadzie jest dobrze znane, chodzi więc raczej o zmianę wyglądu celu z perspektywy drona znajdującego się na niewielkiej wysokości. Według analityków taki wzór może być próbą utrudnienia rozpoznania okrętu przez systemy wykorzystujące obraz z kamer oraz algorytmy widzenia komputerowego.

Operatorzy dronów atakujących cele mogą również otrzymywać obraz o stosunkowo niskiej jakości. Rozbicie charakterystycznej sylwetki okrętu i nadanie jej wyglądu elementu infrastruktury ma potencjalnie utrudnić prawidłową identyfikację celu. Nie ma jednak dowodów, że rosyjski kamuflaż rzeczywiście skutecznie oszukuje współczesne systemy rozpoznawania celów.

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Nie jest on jednak zupełnie nowym pomysłem, już podczas II wojny światowej stosowano różne formy kamuflażu mającego zniekształcać sylwetkę okrętów albo utrudniać ich prawidłową identyfikację z powietrza. Podobne rozwiązanie przypisywane jest niemieckiemu pancernikowi "Tirpitz", który w czasie wyposażania w Wilhelmshaven miał zostać częściowo pomalowany w sposób przypominający zabudowę nabrzeża, w ceglane budynki z oknami i drzwiami

Rosjanie reagują na ataki w rejonie Petersburga

Zmiany w wyglądzie okrętów pojawiają się po ukraińskich atakach na rosyjskie jednostki w rejonie Petersburga. 3 czerwca 2026 r. ukraińskie drony zaatakowały korwetę "Bojkij", która znajdowała się w suchym doku w Kronsztadzie. Atak - potwierdzony przez niezależne źródła - spowodował pożar i uszkodzenia nadbudówki.

W marcu ukraińskie drony zaatakowały również "Purgę" w rejonie Wyborga, według dostępnych doniesień jednostka została zatopiona. Oba przypadki pokazały, że rosyjskie okręty znajdujące się w bazach i stoczniach mogą być zagrożone nawet wtedy, gdy pozostają nieruchome.



