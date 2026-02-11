Rosja modernizuje "fabrykę luf". Pozyskała europejskie obrabiarki

Daniel Górecki

Jak sugerują wewnętrzne dokumenty Zakładu nr 9, do których dotarli analitycy Frontelligence Insight, przedsiębiorstwo przechodzi kolejną fazę modernizacji opartą na maszynach sprowadzonych z Europy i Azji. A mówimy tu o jednym z kluczowych rosyjskich producentów luf artyleryjskich, biorącym również udział w produkcji wyrzutni głębinowych RBU-1000 i RBU-6000 oraz pierwotnym twórcy sowieckiej haubicoarmaty D-30.

Szereg nowoczesnych zielonych czołgów ustawionych na platformach kolejowych, otoczonych zielenią drzew w tle.
Rosja zwiększyła produkcję luf artyleryjskich (zdj. poglądowe)Russian defence corporation Rostecmateriały prasowe

Jak informuje Frontelligence Insight, czyli niezależna ukraińska grupa analityczna specjalizująca się w białym wywiadzie, rosyjski Zakład nr 9 od co najmniej 2016 roku systematycznie zwiększa moce produkcyjne i montażowe. Chodzi o przedsiębiorstwo zlokalizowane w strefie przemysłowej Uralmasz, głównym ośrodku przemysłu ciężkiego w Jekaterynburgu, gdzie w przeszłości funkcjonowały zarówno cywilne, jak i wojskowe zakłady produkcyjne.

Rosja modernizuje kluczowy zakład produkcyjny

Obecnie jest zaś w trakcie kolejnej modernizacji, co potwierdza dokumentacja projektowa z kwietnia 2025 r. przygotowana przez wykonawcę Zenit-Investprom. Zdjęcia satelitarne i przejęte przez analityków dokumenty ujawniają m.in. plan przekształcenia wybranych hal i warsztatów w zintegrowane linie montażowe dla elementów systemu 152 mm 2A88, stosowanego m.in. w samobieżnej haubicy 2S35 "Koalicja".

W praktyce oznacza to, że Zakład nr 9 nie tylko produkuje lufy, lecz również rozbudowuje zaplecze do końcowego montażu, malowania i wysyłki gotowych zespołów. Co więcej, w dokumentach pojawiają się też odniesienia do projektu "Armata", co zdaniem ekspertów może oznaczać próby przenoszenia technologii luf i systemów kierowania ognia opracowanych pierwotnie dla czołgu T-14 na inne platformy lub produkcję komponentów dla kolejnych programów zbrojeniowych.

Doszliśmy do wniosku, że Rosja rozszerza moce produkcyjne i modernizuje wyposażenie w tym zakładzie - to proces, który byłby niemożliwy bez dostępu do zachodniego sprzętu i technologii
komentują analitycy organizacji.

To niemożliwe bez Zachodu

Dokumenty wskazują, że Rosja planuje dostarczyć i zainstalować w zmodernizowanym zakładzie co najmniej 22 duże maszyny przemysłowe, w tym urządzenia do toczenia, frezowania i obróbki wielozadaniowej, pochodzące od renomowanych europejskich i tajwańskich producentów, jak KAFO (Tajwan), Glory (Tajwan), TACCHI (Włochy), PARPAS (Włochy), DMG MORI (Niemcy), LIEBHERR (Niemcy), HERMLE AG (Niemcy), JONES & SHIPMAN (Wielka Brytania).

Dokumenty wskazują też, że nie chodzi o jednorazowy zakup, lecz element długoterminowego procesu rozbudowy i usprawniania produkcji, którego tempo przyspieszono od czasu wybuchu wojny. W korespondencji z 2014 r. kierownictwo zakładu zwracało się o ekspertyzy potwierdzające, że niektórych obrabiarek nie da się wyprodukować w Rosji i trzeba je importować, dotyczyło to m.in. urządzeń Glory APC 24S-NC i niemieckiego LFS 1200.

Z jednej strony są to dobre wieści, bo potwierdzają, że gospodarcze i technologiczne sankcje wobec Rosji nie doprowadziły do całkowitej samowystarczalności jej branży zbrojeniowej. Z drugiej mamy jednak kolejny dowód, że po prostu nie działają, bo Moskwa jest w stanie bez większych problemów pozyskać zaawansowane nowoczesne maszyny, których brakuje jej lokalnie.

