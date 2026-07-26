Za ataki mają odpowiadać ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych i jak podaje Defense Express, w ciągu zaledwie kilku dni celem uderzeń stały się cztery duże obiekty logistyczne Wildberries. Według ukraińskiego serwisu ataki mają być odpowiedzią na regularne rosyjskie uderzenia w centra logistyczne Nova Poshta.

Strona rosyjska uzasadnia atakowanie obiektów ukraińskiego operatora twierdzeniami, że firma uczestniczy w transportach wojskowych, a jej magazyny są wykorzystywane do przechowywania dronów i innego wyposażenia przeznaczonego dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Jednocześnie rosyjskie władze określają ukraińskie uderzenia w centra Wildberries mianem aktów "terrorystycznych".

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Na Wildberries można kupić drony FPV i sprzęt wojskowy

Wildberries jest przede wszystkim ogromną platformą e-commerce, dlatego jej magazyny i centra dystrybucyjne mogą kojarzyć się z infrastrukturą cywilną. Defense Express zwraca jednak uwagę, że za pośrednictwem serwisu oferowane są również towary, które mogą znaleźć zastosowanie na polu walki. W ofercie znaleziono między innymi gotowe drony FPV i heksakoptery przeznaczone do zastosowań odpowiadających potrzebom rosyjskich jednostek walczących na froncie.

Na platformie sprzedawane są także szpule światłowodu wykorzystywane w dronach FPV. Maszyny tego rodzaju zamiast tradycyjnego łącza radiowego komunikują się z operatorem za pośrednictwem rozwijanego podczas lotu przewodu, dzięki czemu są odporne na część metod walki radioelektronicznej zakłócających sygnały sterujące. Platforma pozwala również kupić komponenty pozwalające na budowę i eksploatację takich bezzałogowców - Defense Express wymienia wśród nich kontrolery lotu, silniki, naziemne stacje przeznaczone dla systemów światłowodowych, mechanizmy zrzutu oraz układy elektroniczne.

Mgazyny Wildberries mają znaczenie dla rosyjskiej armii

Lista produktów o potencjalnym zastosowaniu wojskowym jest dłuższa, bo w sprzedaży znajdują się również celowniki optyczne, kamizelki kuloodporne, elementy wyposażenia wojskowego oraz inne towary podwójnego zastosowania. Na podstawie dostępności takiego wyposażenia Defense Express twierdzi, że centra logistyczne Wildberries uczestniczą w łańcuchu dostaw produktów trafiających również do rosyjskich żołnierzy.

Serwis argumentuje w związku z tym, że obiekty te mogą mieć znaczenie dla rosyjskiego zaplecza wojskowego i są w takim razie uzasadnionym celem wojskowym. Wskazuje również na gospodarczy wymiar uderzeń - Wildberries jest największym marketplacem w Rosji, a jego roczne obroty mają przekraczać 6,1 bln rubli. Zniszczenie dużego centrum logistycznego oznacza więc nie tylko utratę znajdujących się w nim towarów, ale również zakłócenia w działalności sprzedawców korzystających z infrastruktury platformy.