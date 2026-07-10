Rosja opracowała nowe naboje. W locie rozdzielają się na trzy

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Rosyjski przemysł zbrojeniowy poinformował o rozpoczęciu dostaw nowego typu amunicji przeznaczonej do zwalczania bezzałogowców. Opracowany przez koncern Rostec nabój ma zwiększać skuteczność ognia przeciwko niewielkim dronom dzięki nietypowej konstrukcji pocisku, który po opuszczeniu lufy rozdziela się na trzy oddzielne elementy.

Linia produkcyjna nabojów do karabinu
Rosjanie opracowali nowy nabój. Po wystrzale zamienia się w trzy pociski (zdjęcie ilustracyjne)123RF/PICSEL

Nowa amunicja, nazwana "Mnogotochie", została opracowana przez spółkę Wysokotoczka należącą do państwowego koncernu Rostec. Rozwiązanie bazuje na standardowych nabojach kalibru 5,45 × 39 mm oraz 7,62 × 39 mm, ale wykorzystuje specjalnie zaprojektowany pocisk.

Po wystrzeleniu z broni jego przednia część rozpada się na trzy elementy, które lecą dalej z kontrolowanym rozrzutem. W założeniu ma to zwiększać prawdopodobieństwo trafienia niewielkiego celu poruszającego się z dużą prędkością, takiego jak dron rozpoznawczy lub uderzeniowy.

Bez modernizacji karabinów

Producent podkreśla, że nowa amunicja nie wymaga żadnych zmian w używanej broni. Wykorzystuje standardową łuskę i klasyczny materiał miotający, dzięki czemu może być produkowana na istniejących liniach technologicznych i używana z obecnymi karabinkami, także wyposażonymi w tłumiki dźwięku.

Rosjanie przekonują również, że równomierne rozdzielenie trzech elementów pocisku poprawia skuteczność ostrzału małych celów bez pogorszenia parametrów samej broni. Według producenta amunicja przeznaczona jest przede wszystkim do samoobrony żołnierzy przed dronami operującymi w pobliżu linii frontu, a deklarowany skuteczny zasięg wynosi około 300 metrów.

Na opublikowanym materiale promocyjnym pokazano test, podczas którego dron zawisający około 10 metrów nad ziemią został zestrzelony z odległości około 100 metrów po oddaniu czterech strzałów. Niezależna weryfikacja skuteczności nowego rozwiązania w warunkach bojowych nie jest jednak obecnie możliwa.

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Daniel Górecki
Daniel Górecki

Coraz tańsza walka z bezzałogowcami

Rosnąca liczba tanich dronów wykorzystywanych na współczesnym polu walki sprawia, że armie poszukują alternatywy dla kosztownych systemów przeciwlotniczych. W wielu sytuacjach użycie rakiety wartej dziesiątki lub setki tysięcy dolarów do zniszczenia niewielkiego bezzałogowca jest nieopłacalne.

Z tego powodu coraz większą uwagę poświęca się rozwiązaniom pozwalającym zwalczać drony przy użyciu standardowej broni strzeleckiej i specjalistycznej amunicji. Jeśli deklaracje Rostec potwierdzą się podczas działań bojowych, rosyjska konstrukcja może stać się kolejnym przykładem dostosowywania klasycznej broni piechoty do realiów wojny zdominowanej przez bezzałogowce.

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