System został opracowany przez spółkę RT-Project Technologies we współpracy z firmą Standard Electric i zaprezentowany podczas regionalnej misji Rostec w obwodzie twerskim. Obecnie przechodzi testy pilotażowe na kilku obiektach sektora paliwowo-energetycznego.

Ma chronić rafinerie, składy paliw i podstacje

Rozwiązanie przeznaczono do ochrony m.in. magazynów ropy naftowej, terminali paliwowych, rafinerii, podstacji elektroenergetycznych, magazynów oraz innych elementów infrastruktury krytycznej. Jak przekonuje zastępca dyrektora generalnego Rostec, Aleksandr Nazarow, konstrukcja tworzy wokół obiektu ciągłą sieć, która ma "wyłapywać" nadlatujące drony.

Kompleksowy system ochrony przed bezzałogowymi statkami powietrznymi pozwala zbudować wokół obiektu ciągłą, wytrzymałą sieć, która będzie "łapać" drony. W połączeniu z systemami walki elektronicznej i środkami kinetycznymi zapewnia wysoki poziom ochrony infrastruktury krytycznej

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Modułowa konstrukcja bez spawania

"Pajęczyna" składa się z kolumn nośnych, stalowej sieci oraz wsporników. Producent podkreśla, że całość montowana jest wyłącznie za pomocą połączeń śrubowych, bez konieczności spawania. Takie rozwiązanie ma umożliwić instalację także w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub podwyższonym ryzyku pożaru, a jednocześnie skrócić czas montażu i ograniczyć jego koszty. Według deklaracji producenta system może zabezpieczać obiekty o wysokości przekraczającej 25 metrów i praktycznie dowolnej powierzchni.

Rostec poinformował, że konstrukcja przeszła już pełnowymiarowe testy odporności sejsmicznej. Nadal prowadzone są natomiast próby sprawdzające jej wytrzymałość na uderzenia różnych typów dronów. Producent zapewnia również, że wszystkie elementy stalowe są zabezpieczane przed korozją metodą cynkowania ogniowego jeszcze na etapie produkcji. Ma to wyeliminować konieczność dodatkowego zabezpieczania konstrukcji po montażu i wydłużyć jej żywotność.

Nasz system może być stosowany w obiektach o dowolnym stopniu złożoności, a możliwość szybkiego projektowania i produkcji dodatkowych elementów pozwala dostosować go do różnych potrzeb. Dzięki fabrycznemu zabezpieczeniu antykorozyjnemu rozwiązanie pozostaje jednocześnie trwałe i ekonomiczne

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Odpowiedź na rosnącą liczbę ataków

Prezentacja nowego systemu wpisuje się w działania Rosji mające zwiększyć ochronę infrastruktury paliwowej i energetycznej przed atakami bezzałogowych statków powietrznych. W ostatnich miesiącach takie obiekty, jak rafinerie, bazy paliw i magazyny ropy wielokrotnie stawały się celem ukraińskich dronów, bo Kijów prowadzi szeroko zakrojoną kampanię osłabiania rosyjskich zdolności logistycznych.

Warto jednak podkreślić, że na razie większość informacji dotyczących możliwości "Pajęczyny" pochodzi od producenta i państwowego koncernu Rostec. Nie przedstawiono jeszcze wyników niezależnych testów potwierdzających deklarowaną skuteczność systemu wobec rzeczywistych zagrożeń.