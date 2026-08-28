Rosja prosi Koreę Północną o pociski trzy razy potężniejsze od KN-23

Daniel Górecki

Daniel Górecki

Rosja zwróciła się do Korei Północnej o dostawy nowych pocisków balistycznych KN-30, które według ukraińskiego wywiadu mają być około trzykrotnie potężniejsze od używanych już przez rosyjskie wojska KN-23/24. Informacje te przekazał Andrij Czerniak, przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego w rozmowie z portalem Liga.net.

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Kolumna pojazdów wojskowych z wyrzutniami rakietowymi i żołnierzami na otwartym terenie
Korea Północna dostarcza Rosji m.in. systemy artyleryjskie dalekiego zasięgu (zdj. ilustracyjne)STR/PHOTO/KCNA VIA KNSAFP

Rozmowy dotyczą znacznie szerszego pakietu pomocy wojskowej, który Rosja chce uzyskać od Pjongjangu przed jesienią i zimą. Według wstępnych ocen ukraińskiego wywiadu Moskwa zabiega o 120 pocisków balistycznych i sześć wyrzutni, a także o utworzenie północnokoreańskiej jednostki rakietowej liczącej do 90 osób. W planach ma być również rozmieszczenie w Rosji od 30 do 50 tys. północnokoreańskich żołnierzy, choć miejsce ich ewentualnego wykorzystania pozostaje nieznane.

KN-30 kolejnym etapem współpracy

KN-30 mogą oznaczać istotne zwiększenie potencjału rosyjskich ataków balistycznych. Ukraiński wywiad określa je jako pociski około trzykrotnie potężniejsze od KN-23 i KN-24, które Rosja wykorzystuje przeciwko Ukrainie. Nie wiadomo jednak, czy określenie "trzykrotnie potężniejsze" odnosi się do masy głowicy, siły rażenia czy może jeszcze innego parametru.

Eksperci militarni z Ukrainy tłumaczą, że pojawienie się KN-30 to kolejny etap pogłębiającej się współpracy wojskowej między Pjongjangiem a Moskwą. Korea Północna dostarcza Rosji rakiety od końca 2023 roku, a w lipcu 2026 roku Kreml wznowił ich użycie po niemal rocznej przerwie. Równolegle trwają dostawy kolejnych partii uzbrojenia oraz personelu - na początku sierpnia ukraiński wywiad poinformował o rozmieszczaniu specjalistycznej jednostki rakietowej w obwodzie woroneskim.

Terror rakietowy jest częścią strategii Kremla, której celem jest szerzenie strachu, podsycanie konfliktu i powodowanie dalszych zniszczeń na terenie Ukrainy
powiedział Czerniak.

Co wiemy o KN-30?

Wcześniejsze analizy wskazywały, że KN-30 (zachodnie oznaczenie północnokoreańskiej rakiety Hwasong-11C, znanej również jako Hwasong-11Da) jest rozwinięciem rodziny KN-23, a według Institute for the Study of War pocisk ten może być przystosowany do przenoszenia głowicy o masie sięgającej 2,5 tony. Tyle że, chociaż zdaniem strony ukraińskiej Moskwa już wcześniej otrzymała nieznaną liczbę tych pocisków, nie zostały one jeszcze użyte bojowo, więc brakuje potwierdzenia tych informacji przez niezależne źródła.

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To powiększona jednostopniowa rakieta balistyczna krótkiego zasięgu z rodziny Hwasong-11, której start odbywa się z mobilnej wyrzutni kołowej. Jej zasięg operacyjny wynosi od 600 do 900 kilometrów, co teoretycznie pozwala razić cele w wielu ukraińskich obwodach, w tym sumskim, charkowskim, kijowskim i dniepropietrowskim. Korea Północna deklaruje możliwość przenoszenia ładunku o wadze 2,5 tony, ale istnieć ma także wariant z głowicą 4,5-tonową.

Rakieta zadebiutowała publicznie podczas parady w Pjongjangu 14 stycznia 2021 roku. Pierwszy test lotny przeprowadzono 25 marca tego samego roku. Amerykańskie oznaczenie KN-30 otrzymała dopiero oficjalnie w kwietniu 2025 roku.

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