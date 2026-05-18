Na opublikowanych materiałach widać wyraźnie zmodyfikowany kadłub z wydłużoną sekcją przednią i powiększoną osłoną kabiny, co sugeruje zastosowanie układu tandemowego dla dwóch członków załogi. Według rosyjskich źródeł nie ustalono jeszcze oficjalnego oznaczenia maszyny, choć najczęściej pojawia się nazwa Su-57D.

Projekt z myślą o eksporcie

Wprowadzenie dwumiejscowego wariantu ma przede wszystkim znaczenie eksportowe. W odróżnieniu od rosyjskich sił powietrznych, potencjalni zagraniczni użytkownicy nie dysponują rozbudowaną infrastrukturą szkoleniową i symulatorową, co czyni wersję szkolno-bojową praktycznie niezbędną dla wdrożenia samolotu.

Rosyjskie źródła wskazują wprost, że nowa modyfikacja powstaje głównie z myślą o klientach zagranicznych. W kwietniu 2026 roku państwowa agencja Rosoboroneksport informowała o nowych kontraktach na Su-57, a pojawiające się materiały sugerują, że pierwszym użytkownikiem eksportowym może być Algieria.

Dziedzictwo programu FGFA

Koncepcja dwumiejscowego Su-57 nie jest nowa. Jej początki sięgają wspólnego rosyjsko-indyjskiego programu FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) sprzed kilkunastu lat, który zakładał opracowanie eksportowej wersji myśliwca piątej generacji.

W ramach projektu Indie miały odpowiadać za część systemów pokładowych, w tym awionikę i systemy samoobrony, przy udziale sięgającym około 25 proc. wartości progrmu. Całość przedsięwzięcia szacowano na 8 do10 miliardów dolarów.

Program zakończył się jednak w 2018 roku wycofaniem Indii, które uznały, że rosyjska konstrukcja nie spełnia wymagań dotyczących technologii stealth oraz nowoczesnych systemów pokładowych. Obecny wariant Su-57D może jednak wykorzystywać rozwiązania opracowane właśnie w tamtym okresie.

Su-57 w cieniu wyzwań operacyjnych

Su-57 pozostaje najbardziej zaawansowanym samolotem bojowym w arsenale Rosji, jednak jego rozwój i wdrażanie napotykały liczne trudności. Program trwał ponad dekadę, a produkcja seryjna nadal rozwija się stopniowo.

Powrót do koncepcji wersji dwumiejscowej wskazuje, że Rosja próbuje zwiększyć atrakcyjność eksportową swojego najnowszego myśliwca. I to właśnie rynki zagraniczne mogą okazać się kluczowe dla dalszego rozwoju programu Su-57 w najbliższych latach, również w wersji dla Moskwy.

