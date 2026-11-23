W skrócie Ukraińskie drony morskie zatopiły rosyjską korwetę rakietową Mierkurij w libijskim porcie Bengazi.

W wyniku przeprowadzonego ataku zniszczony został również śmigłowiec bojowy Ka-27 znajdujący się na pokładzie jednostki.

Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził także trafienie rosyjskiego statku towarowego MV ANGARA, który był wykorzystywany do transportu broni.

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Rosyjska marynarka wojenna straciła kolejny okręt, i to tysiące kilometrów od Ukrainy. Ukraińskie drony morskie zaatakowały korwetę "Mierkurij", która znajdowała się w libijskim porcie Bengazi. Jednostka zatonęła, a razem z nią zniszczony został śmigłowiec bojowy Ka-27. Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził również trafienie drugiego rosyjskiego statku.

Rosyjski okręt w porcie w Bengazi po ataku drona Associated Press East News

Rosyjski okręt trafiony przez siedem ukraińskich dronów

Do ataku doszło 22 listopada 2026 roku w porcie Bengazi we wschodniej Libii. "Mierkurij" przebywał tam, aby uzupełnić zapasy przed planowanym powrotem do Rosji. Ukraińcy wykorzystali siedem bezzałogowych łodzi, które mogą przenosić ładunki wybuchowe. Według ukraińskiego wywiadu drony dotarły w rejon operacji na pokładzie specjalnego statku-matki, z którego następnie je zwodowano.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że operacja zakończyła się osiągnięciem wyznaczonych celów.

- Wzorowa ukraińska operacja w odpowiedzi na rosyjską wojnę. Dziękuję żołnierzom Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i wszystkim naszym Siłom Obronnym Ukrainy, którzy wzięli udział w realizacji tych zadań. Wczoraj i dzisiaj otrzymałem szczegółowe informacje o kolejnych etapach operacji - wyznaczone przez nas cele zostały osiągnięte.

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Prezydent potwierdził również zniszczenie śmigłowca Ka-27 oraz trafienie statku towarowego MV ANGARA. Według niego jednostka była wykorzystywana przez Rosję do transportu uzbrojenia. Libijskie władze zapowiedziały wspólne dochodzenie z Rosją. Moskwa nie przedstawiła dotąd swojego stanowiska w sprawie ataku.

Mierkurij to korweta rakietowa. Jakie ma uzbrojenie?

"Mierkurij" nie był zwykłym okrętem patrolowym. To korweta rakietowa projektu 20380, wcielona do rosyjskiej marynarki wojennej w maju 2023 roku. Jednostka ma 104,5 m długości i 13 m szerokości. Jej wyporność wynosi 2150 ton w standardowej konfiguracji i 2365 ton przy pełnym obciążeniu.

Okręt napędzają cztery silniki wysokoprężne o łącznej mocy 24 tys. KM. Pozwalają osiągnąć prędkość maksymalną 26,5 węzła (około 49 km/h). Przy ekonomicznej prędkości 14 węzłów korweta może pokonać 4000 mil morskich (około 7400 km).

Jej uzbrojenie obejmuje osiem wyrzutni pocisków przeciwokrętowych Uran, które służą do atakowania innych jednostek pływających. Do obrony przed samolotami i rakietami wykorzystuje system Polimient-Riedut. Na pokładzie znajduje się również armata kalibru 100 mm oraz dwa sześciolufowe działka przeciwlotnicze kalibru 30 mm. Korweta może zwalczać okręty podwodne za pomocą torped i przenoszonego śmigłowca Ka-27. Konstrukcja uwzględnia technologie stealth, czyli rozwiązania ograniczające wykrywalność przez radary.



